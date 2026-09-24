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Колишній талант «Ліверпуля» опинився під критикою у «Валенсії» через неналежну фізичну форму

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Колишній талант «Ліверпуля» опинився під критикою у «Валенсії» через неналежну фізичну форму
Відоме видання не оминуло стороною вигляд футболіста 
фото: Shutterstock

Гарві Елліотт переживає важкий період у своїй кар'єрі

Півзахисник «Ліверпуля» Гарві Елліотт невдало розпочав оренду у «Валенсії», потрапивши під критику відомого місцевого видання Marca. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Невдалий початок у новому клубі

23-річний Елліотт приєднався до «Валенсії» на правах сезонної оренди на початку вересня. Перед цим футболіст отримав можливість проявити себе у «Ліверпулі» під час передсезонної підготовки після складного сезону в «Астон Віллі», де він також виступав на правах оренди. Новий головний тренер «Ліверпуля» Андоні Іраола вирішив дати англійцю шанс під час підготовки до сезону, однак той не зміг переконати наставника. У підсумку Елліотт вирушив до «Валенсії», де розраховував отримати більше ігрового часу.

Але і старт в Іспанії для півзахисника виявився непростим. Елліотт ще жодного разу не виходив у стартовому складі «Валенсії» в матчі Ла Ліги. Загалом він тричі з'являвся на полі після виходу на заміну, але поки не зміг справити належного враження.

Ця історія могла б залишитися непоміченою, якби на ситуацію не звернула увагу іспанська Marca. Видання стверджує, що Елліотт прибув до «Валенсії» не в оптимальній формі, а його фізична готовність нібито не відповідає необхідному рівню. У матеріалі також йдеться, що нетипова передсезонна підготовка футболіста в «Ліверпулі» могла вплинути на його кондиції, через що він зараз отримує менше ігрового часу, ніж очікувалося.

Ба більше, іспанська преса навіть назвала англійця таким, що має зайву вагу для своєї статури. Водночас це саме оцінка медіа, а не офіційний висновок клубу чи медичного штабу «Валенсії».

Важкий досвід в «Астон Віллі»

Оренда у «Валенсії» стала для Елліотта вже другою поспіль після переходу з «Ліверпуля». Попередній сезон в «Астон Віллі» також виявився складним. Після кількох матчів головний тренер команди Унаї Емері перестав регулярно використовувати півзахисника. Загалом Елліотт провів лише дев'ять матчів та забив один гол.

Попри невдалий індивідуальний сезон, футболіст отримав медаль переможця Ліги Європи, хоча у фіналі залишився невикористаним запасним. Пізніше він зізнався, що період в «Астон Віллі» був для нього складним не лише фізично, а й психологічно. «Ментально це був дуже важкий період. Це був досвід, який багато чому мене навчив. Я не бажаю такої ситуації жодному іншому футболісту», – розповідав Елліотт під час передсезонного турне «Ліверпуля» у США.

Нагадаємо, що фіналістка турнірів Грендслем Анісімова відповіла хейтерам щодо свого радикального схуднення

Теги: ФК Валенсія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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