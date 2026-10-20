Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ

Досвідчений футболіст у липні залишився без команди

Півзахисник Олександр Зінченко отримав запрошення від амстердамського «Аякса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на De Telegraaf.

Наразі українець тренуватиметься з нідерландським грандом. «Аяксиди» не запропонували хавбеку контракт. У вівторок він відвідав тренувальну базу клубу.

Зінченко перебуває на фінальній стадії відновлення після важкої травми. У лютому він зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна. На той час українець лише два тижні перебував у складі того ж «Аякса» на правах оренди.

Лондонський «Арсенал» влітку вирішив не продовжувати договір Зінченка. Нідерландський гранд теж не запропонував хавбекові угоду. Нещодавно він повернувся до індивідуальних занять.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.