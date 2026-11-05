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Кріштіану Роналду відмовився проводити прощальний матч за збірну Португалії – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Кріштіану Роналду відмовився проводити прощальний матч за збірну Португалії – ЗМІ
П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії
фото: Getty Images

Сьогодні мала відбутися телефонна розмова між Роналду та головним тренером збірної Португалії Жорже Жезусом

Нападник Кріштіану Роналду відмовився проводити прощальний матч за збірну Португалії після оголошення рішення про завершення кар'єри у національній команді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Observador.

Зазначається, що португальська футбольна федерація запропонувала організувати прощальний матч, проте Роналду не хоче повертатися до команди заради цієї зустрічі.

Сьогодні мала відбутися телефонна розмова між Роналду та головним тренером збірної Португалії Жорже Жезусом. Очільник Португальської футбольної федерації Педру Проенса мав виступити посередником. Але в результаті розмови не відбулося.

Зазначається, що Роналду більше не хоче розмовляти із тренером.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії

«Дорогі португальці!

Настав момент повісити на цвях футболку з номером 7 нашої національної збірної.

Я ніколи не вважав її виключно своєю, але протягом 23 років мав честь та ніс відповідальність за те, щоб носити її та захищати честь нашої країни на стадіонах у всьому світі», – йдеться у заяві 41-річного футболіста.

Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії та рекордсменом за кількістю матчів.

Він провів 234 матчі у складі збірної Португалії, забив 146 голів та віддав 45 гольових передач. Разом з національною командою форвард здобув перемогу на Євро-2016, а також виграв дві Ліги націй (2019, 2025 роки).

Теги: Кріштіану Роналду футбол

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