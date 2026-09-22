Валерія Дмитренко прокоментувала виключення зі збірної України з біатлону

Спортсменці дошкуляють проблеми зі здоров'ям

Валерія Дмитренко прокоментувала виключення зі складу збірної України з біатлону. Про це повідомляє «Главком».

«Найбільше болить навіть не сама травма (Примітка: в мене операція на коліні з видалення меніскової кісти, яка дала розрив меніску) Болить усвідомлення того, що замість допомоги й підтримки тебе просто викреслюють у момент, коли ти найбільше цього потребуєш. Прикро, що проблему простіше прибрати разом із людиною, ніж спробувати її вирішити. Нічого нового. Дякую», – написала Дмитренко

Рішення було ухвалено Федерацією біатлону України спільно з тренерським штабом.

Минулого сезону 28-річна спортсменка вперше в кар'єрі потрапила до заліквої зони Кубку світу, посівши 39-те місце в короткій індивідуальній гонці у Нове Мєсто (Чехія).

Кубок світу з біатлону сезону 2026/27 стартує 26 листопада, перший етап відбудеться у фінському Контіолахті.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, збірна України отримала заборону на парадну форму з мапою держави на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Функціонери назвали вбрання українських паралімпійців «політичним». Форму розробив дизайнер Віктор Анісімов.