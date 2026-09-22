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Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України виключила одну з біатлоністок зі складу перед новим сезоном – ЗМІ
Валерія Дмитренко опинилася за бортом головної команди
фото: Biathlon.com.ua

Тренерський штаб пішов на кадрові зміни під час підготовки

Валерія Дмитренко вибула зі складу національної команди України з біатлону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Чемпіон».

Рішення про усунення спортсменки на етапі передсезонної підготовки спільно ухвалили керівництво профільної федерації та тренерський штаб. 28-річна біатлоністка пропустила чимало тренувань через проблеми зі здоров'ям. Її актуальна форма не дозволяє конкурувати за місце в збірній України.

Дмитренко-старша в минулому сезоні набрала перші в кар'єрі очки на рівні Кубка світу. Вона потрапила до залікової зони в індивідуальній короткій гонці в чеському Нове Мєсто. За підсумками кампанії 2025/26 вона посіла 101-ше місце в заліку.

Головні успіхи Валерії Дмитренко пов'язані з внутрішніми змаганнями. Зокрема, вона – багаторазова чемпіонка України в різних видах естафет. Також чернігівка тріумфувала в індивідуальній короткій гонці Чемпіонату України в сезоні 2018/19.

До слова, Міжнародна федерація хокею розглянула зняття санкцій з Росії. Функціонери зберегли бан російських команд на сезон 2026/27. Окремо розглянуть питання жіночої збірної Росії.

Нагадаємо, збірна України отримала заборону на парадну форму з мапою держави на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Функціонери назвали вбрання українських паралімпійців «політичним». Форму розробив дизайнер Віктор Анісімов.

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Теги: біатлон Збірна України Валерія Дмитренко

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