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Зрадник Анатолій Тимощук заявив, що йому комфортно працювати в Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Зрадник Анатолій Тимощук заявив, що йому комфортно працювати в Росії
У 2025 році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ

Зрадник Тимощук з 2017 року входить до тренерського штабу російського клубу «Зеніт»

Скандальний помічник головного тренера російського клубу «Зеніт» Анатолій Тимощук заявив, що йому комфортно працювати на його нинішній посаді. Про це повідомляє «Главком».

Зрадник Тимощук з 2017 року входить до тренерського штабу петербурзького клубу.

«Амбіції всі мають. Але я прихильник того, що від добра добра не шукають. Якщо я перебуваю на своїй позиції і це комфортно мені та команді, команда досягає результату, то мене все влаштовує.

На даному етапі мені комфортно працювати в тому середовищі, в якому я перебуваю. Звичайно, я вчуся, бачу нові ідеї, я сприймаю футбол зовсім по-іншому. Звичайно, я напрацьовую якийсь свій особистий досвід, стосунки в цілому та в колективі, спілкування в команді. 

Я вважаю, що я зараз комфортно почуваюся на тій позиції, на якій я є в тренерському штабі, – помічником головного тренера. І мене це влаштовує.

Життя футболіста і життя тренера вони однакові. Ти не знаєш, куди вона поверне. Сьогодні ти граєш в одній команді, завтра перейшов до іншої. Так само і тут», – сказав Тимощук.

Як повідомлялося, у минулому році Тимощуку було повідомлено про підозру у фінансуванні військових підрозділів РФ.

21 вересня 2024 року «Главком» першим повідомив про те, що ексфутболіст збірної України, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначали організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Теги: Анатолій Тимощук футбол ФК Зеніт

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