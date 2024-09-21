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Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
Раніше Тимощук називав війну Росії проти України «спеціальною військовою операцією»

Футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500)

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який наразі працює помічником тренера в пітерському «Зеніті», долучився до допомоги російським окупантам.

Уродженець Луцька передав свою футболку з автографом організаторам аукціону в соціальній мережі Telegram, які збираються кошти для армії РФ. Зазначається, що футболка Тимощука була продана за 700 тисяч рублів (приблизно $7500).

«Футболка у кольорах блокадної стрічки до матчу до Дня пам'яті жертв блокади Ленінграда. Виручені кошти будуть направлені до Курської області», – зазначають організатори аукціону.

Також вони розмістили фото самого Тимощука, який тримає цю футболку в руках. Також на ігровій формі пітерського «Зеніта» можна помітити автограф футболіста-зрадника.

Нагадаємо, УАФ заборонив Анатолію Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Крім цього, зрадника позбавили всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити заходів щодо відкликання (позбавлення) Тимощука тренерської ліцензії Pro-UEFA та звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Ексгравець української збірної після повномасштабного вторгнення ніяк не висловився щодо агресії РФ, що стало приводом для запровадження у відношенні нього санкцій.

Наприкінці 2022 року Тимощук назвав війну Росії проти України «спеціальною військовою операцією» і додав, що не бачить різниці між українським та російським народами. Минулого року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО.

Нагадаємо, Тимощук, проти якого ввів санкції президент України Володимир Зеленський, взяв участь у так званому матчі пам’яті Іллі Цимбаларя. Вдова Цимбаларя Ірина та його син Сергій виступили категорично проти проведення матчу пам’яті в Москві, адже РФ б’є ракетами та безпілотниками по Одесі й не тільки.

Теги: санкції Telegram Анатолій Тимощук НОВИНИ ФУТБОЛУ

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