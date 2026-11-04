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Воротар Овоно зробив заяву після смертельного зіткнення з нападником «Тенеріфе»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Воротар Овоно зробив заяву після смертельного зіткнення з нападником «Тенеріфе»
Хесус Овоно прокоментував жахливу подію
фото: ФК «Андорра»

Африканець поділився думками про роковий інцидент

Голкіпер «Андорри» Хесус Овоно важко переживає смерть нападника форварда «Тенеріфе» Хесуса де Мігеля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Де Мігель помер у вівторок в лікарні. Напередодні він зіткнувся з Овоно в поєдинку іспанської Сегунди. Воротар намагався завадити супернику заволодіти м'ячем і відправив того в нокаут. Страж воріт відразу отримав червону картку, а форвард залишився лежати на полі.

Як виявилося, у де Мігеля сталася зупинка серця і дихання. У такому стані він перебував майже 20 хвилин, а після реанімаційних заходів де Мігеля доправили в лікарню. Медики боролися за життя футболіста, але врятувати його не змогли.

«Це найважчі дня мого життя. Мені складно підібрати слова та важко осягнути щось з того, що сталося. Я відчуваю величезний біль через втрату Хесуса. Я думаю про нього, його сім'ю і всіх людей, які його любили. Я знаю, що треба вирішити багато запитань, і я з належною повагою робитиму це. Але прямо зараз, відверто кажучи, я не можу думати ні про що інше, крім Хесуса та того болю, що ми переживаємо», – заявив Овоно.

До слова, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників французького ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

Нагадаємо, раніше ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: футбол смерть Сеґунда ФК «Тенеріфе»

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