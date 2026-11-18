Вінгер «Анагайма» Каттер Готьє побив рекорд Національної хокейної ліги за кількістю хет-триків протягом календарного місяця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Крайній нападник не врятував «Дакс» від поразки «Сент-Луїсу» (6:8). Тим не менше, Готьє закинув три шайби та віддав одну результативну передачу. Тепер у його активі чотири хет-трики в листопаді.

Американець перевершив досягнення російського вінгера Алєксєя Ковальова та фіна Патріка Лайне. Перший оформив три хет-трики в джерсі «Піттсбурга» в лютому 2001 року. Натомість другий тричі закинув по три шайби за «Вінніпег» у листопаді 2018 року.

Готьє у нинішньому сезоні зіграв 21 матч. До свого активу він записав 21 гол і вісім асистів. Американський нападник розпочав третій повноцінний рік у складі «Анагайма».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.