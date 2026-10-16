Олімпійський чемпіон повторив виняткове гольове досягнення у Національній хокейній лізі

Американець з українським корінням остаточно освоївся в новій команді

Нападник «Флориди» Брейді Ткачук оформив два «натуральні» хет-трики поспіль у регулярній першості Національної хокейної ліги та став третім хокеїстом в історії з таким досягненням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Вінгер став героєм «Пантерз» у протистоянні з «Ванкувером» (3:2 ОТ). Саме «юкі» (американець або канадець українського походження – «Главком») закинув усі шайби флоридців, зокрема й переможну в овертаймі. Ткачук відзначився тричі поспіль без голів суперника між ними.

Раніше нападник «Флориди» в схожому стилі доклався до розгрому «Коламбуса». Двох «натуральних» хет-триків поспіль в НХЛ не було 40 років. У 1986-му таке досягнення підкорилося Петрі Скріко з «Ванкувера», а в 1923 році вразив результативністю Саю Деннені («Оттава»).

Ткачук у нинішньому сезоні оформив шість шайб і дві результативні передачі (вісім матчів). Вінгер перебрався в Санрайз у міжсезоння з «Оттави» в рамках обміну. На Олімпіаді-2026 нападник допоміг збірній США завоювати «золото».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.