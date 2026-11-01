Кросбі підкорив черговий рекорд Національної хокейної ліги

Ветеран змагань встановив промовисте досягнення

Форвард «Піттсбурга» Сідні Кросбі став рекордсменом Національної хокейної ліги за кількістю результативних передач у складі однієї команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportsnet Stats.

Капітан «Пінгвінз» узяв участь в перестрілці з «Монреалем» (4:5) у регулярній першості НХЛ. Він закинув шайбу та оформив два асисти. Тепер в активі Кросбі 1112 результативних передач у лавах пенсильванців.

Канадець перевершив досягнення співвітчизника – колишнього оборонця «Бостона» та «Колорадо» Рея Бурка. Він оформив 1111 асистів у лавах «Брюїнз». Кольори команди зі штату Массачусетс канадський оборонець захищав у 1979-2000 роках.

Кросбі зі старту кар'єри захищає кольори «Піттсбурга». «Пінгвінз» обрали форварда під першим номером на драфті НХЛ-2005. Згодом він тричі підняв над головою Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017).

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.