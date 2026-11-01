Головна Спорт Хокей
search button user button menu button

Кросбі підкорив черговий рекорд Національної хокейної ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Кросбі підкорив черговий рекорд Національної хокейної ліги
Сідні Кросбі оновив орієнтир відданих одному клубу
фото: USA Today

Ветеран змагань встановив промовисте досягнення

Форвард «Піттсбурга» Сідні Кросбі став рекордсменом Національної хокейної ліги за кількістю результативних передач у складі однієї команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sportsnet Stats.

Капітан «Пінгвінз» узяв участь в перестрілці з «Монреалем» (4:5) у регулярній першості НХЛ. Він закинув шайбу та оформив два асисти. Тепер в активі Кросбі 1112 результативних передач у лавах пенсильванців.

Канадець перевершив досягнення співвітчизника – колишнього оборонця «Бостона» та «Колорадо» Рея Бурка. Він оформив 1111 асистів у лавах «Брюїнз». Кольори команди зі штату Массачусетс канадський оборонець захищав у 1979-2000 роках.

Кросбі зі старту кар'єри захищає кольори «Піттсбурга». «Пінгвінз» обрали форварда під першим номером на драфті НХЛ-2005. Згодом він тричі підняв над головою Кубок Стенлі (2009, 2016, 2017).

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

Читайте також:

Теги: «Піттсбурґ Пінґвінґс» НХЛ рекорд хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські хокеїсти близькі до повернення на міжнародну арену
Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії
30 жовтня, 12:29
Меттью Шефер прагне грати завжди
Найкращий новачок НХЛ-2026 встановив унікальний рекорд регулярної першості
28 жовтня, 10:07
Сідні Кросбі встановив чергове досягнення
Лідер «Піттсбурга» просунувся в десятці найкращих асистентів Національної хокейної ліги
17 жовтня, 14:30
23 жовтня у поєдинку НХЛ «Пінгвіни» мають зіграти вдома з «Флоридою Пантерз»
Літак клубу НХЛ здійснив вимушену посадку через проблеми зі здоров'ям у 19-річного форварда
21 жовтня, 11:28
Брейді Ткачук (крайній праворуч) переписав історію НХЛ
Олімпійський чемпіон повторив виняткове гольове досягнення у Національній хокейній лізі
16 жовтня, 10:59
Патрік Кейн заклав новий орієнтир для співвітчизників
Ветеран «Чикаго» оновив рекорд американців у НХЛ
16 жовтня, 12:45
Олександр Левшин шукатиме новий колектив
Воротар хокейної збірної України залишився без команди за океаном
12 жовтня, 13:29
Джессіка Кемпбелл працюватиме на Сході
Перша тренерка в історії НХЛ змінила Західну конференцію на Схід
17 вересня, 13:55
Ігор Шестьоркін надовго випав із обойми
Найкращий воротар Національної хокейної ліги-2022 пропустить весь сезон
10 жовтня, 20:56

Хокей

Кросбі підкорив черговий рекорд Національної хокейної ліги
Кросбі підкорив черговий рекорд Національної хокейної ліги
Багаторазовий володар Кубка Стенлі позбавив бунтівного форварда зарплати
Багаторазовий володар Кубка Стенлі позбавив бунтівного форварда зарплати
Україна може втратити місце на Чемпіонаті світу з хокею через повернення Росії
Україна може втратити місце на Чемпіонаті світу з хокею через повернення Росії
Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії
Міжнародна федерація хокею отримала припис про перегляд статусу Росії
Найкращий новачок НХЛ-2026 встановив унікальний рекорд регулярної першості
Найкращий новачок НХЛ-2026 встановив унікальний рекорд регулярної першості
Літак клубу НХЛ здійснив вимушену посадку через проблеми зі здоров'ям у 19-річного форварда
Літак клубу НХЛ здійснив вимушену посадку через проблеми зі здоров'ям у 19-річного форварда

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
148K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua