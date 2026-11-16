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Макдевід повторив чергове досягнення Грецкі в Національній хокейній лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Макдевід повторив чергове досягнення Грецкі в Національній хокейній лізі
Коннор Макдевід почав виправдовувати звання «Наступного»
фото: Imagn Images

Спадкоємець «Великого» набрав шалену форму в новому сезоні

Форвард «Едмонтона» Коннор Макдевід зробив 40 результативних передач за 22 поєдинки регулярної першості Національної хокейної ліги та повторив досягнення найкращого хокеїста всіх часів Вейна Грецкі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

У ніч проти понеділка капітан «Ойлерз» доклався до перемоги над «Філадельфією» (5:2). Макдевід закинув шайбу та віддав два асисти. Лідер «Едмонтона» повторив рекорд НХЛ за швидкістю досягнення позначки 40 передач у сезоні.

Окрім того, Макдевід повторив інший рекорд ліги. Він став лише другим хокеїстом у XXI столітті з результативною серією на 22 матчі зі старту сезону. У кампанії 2005/06 такий початок видав нападник «Оттави» Дені Гітлі.

«Едмонтон» стараннями Макдевіда залишається лідером Західної конференції НХЛ. Рекорд «нафтовиків» – 16 перемог, шість поразок. У наступному поєдинку «Ойлерз» протистоятимуть «Флориді».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: Конор Макдевід Вейн Ґрецкі НХЛ хокей рекорд

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