Лідер «Піттсбурга» просунувся в десятці найкращих асистентів Національної хокейної ліги

Ветеран продовжив переписувати історію заокеанського хокею

Капітан «Піттсбурга» Сідні Кросбі піднявся на сьоме місце в списку найкращих асистентів Національної хокейної ліги всіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Центрфорвард узяв участь у поєдинку регулярної першості проти «Колорадо» (2:5). У першому періоді він результативною передачею допоміг відзначитися вінгеру Браяну Расту. Тепер в активі канадця 1110 асистів.

Кросбі обійшов колишнього форварда «Сан-Хосе» та низки інших команд Джо Торнтона. Той оформив 1109 результативних передач. Наступний орієнтир лідера «Пінгвінз» – ексоборонець «Едмонтона» та інших клубів Пол Коффі (1135 асистів).

Рекордсменом НХЛ за кількістю результативних передач залишається канадець Вейн Грецкі. Великий записав до свого активу 1963 асисти. Усі показники стосуються регулярних чемпіонатів, без урахування плейоф.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.