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Перша тренерка в історії НХЛ змінила Західну конференцію на Схід

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Перша тренерка в історії НХЛ змінила Західну конференцію на Схід
Джессіка Кемпбелл працюватиме на Сході
фото: The Seattle Times

Американська фахівчиня знайшла нову роботу після «Сіетла»

Джессіка Кемпбелл приєдналася до тренерського штабу «Нью-Джерсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

34-річна американка стала менеджеркою з розвитку гравців. До призначення у структурі «Девілз» вона працювала в штабі «Сіетла». У лавах «Кракен» Кемпбелл провела два сезони.

До появи в НХЛ тренерка зарекомендувала себе в Американській хокейній лізі. У 2022-2024 роках вона була асистенткою керманича «Коачелли». «Веллі» – фарм-клуб «Кракен».

«Нью-Джерсі» в минулому сезоні не зміг пробитися в плейоф. «Девілз» фінішували на 13-й сходинці в Східній конференції. Рекорд команди – 42 перемоги, 40 поразок. Останній успіх нового колективу Кемпбелл датований кампанією 2011/12, коли «Нью-Джерсі» дійшов до фіналу Кубка Стенлі.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: хокей НХЛ «Нью-Джерсі Девілз»

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