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Найкращий новачок НХЛ-2026 встановив унікальний рекорд регулярної першості

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Найкращий новачок НХЛ-2026 встановив унікальний рекорд регулярної першості
Меттью Шефер прагне грати завжди
фото: New York Post

Канадський вундеркінд готовий переписувати історію змагань

Оборонець «Нью-Йорк Айлендерс» Меттью Шефер провів на льоду всі п'ять хвилин овертайму в протистоянні з «Нешвіллом» (4:3 Б) у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Юний канадець став першим польовим виконавцем із таким досягненням за час офіційного обліку змін. Ліга веде таку статистику від сезону 2009/10. Шефер побив клубний рекорд Кейсі Сізікаса, який у 2023 році перебував на льоду 4 хвилини 50 секунд в овертаймі.

Шефер приєднався до «Айлендерс» перед сезоном 2025/26. «Острів'яни» обрали оборонця на драфті під першим номером. За підсумками дебютного сезону він завоював Колдер Трофі – приз найяскравішому новачку НХЛ.

У нинішньому сезоні Шефер зіграв 12 поєдинків у регулярці. До свого активу він записав дві шайби та дев'ять асистів. У перший рік дорослої кар'єри оборонець мешкав у Нью-Йорку з родиною ветерана «Айлендерс» Метта Мартіна.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: хокей НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс»

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