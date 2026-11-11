Хокейна родина з українським корінням встановила унікальне досягнення в НХЛ

Батько та син мають надрезультативні серії проти однієї команди

Колишній нападник «Сент-Луїса» Кіт Ткачук і вінгер «Флориди» Меттью Ткачук оформили виняткове звершення в Національній хокейній лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

У ніч проти середи молодший представник сімейства доклався до впевненої перемоги «Пантерз» над «Кароліною» (4:1). Меттью Ткачук асистував форварду Сему Беннетту. Тепер в активі сина легенди ліги 16 матчів із результативними діями проти «Гаррікейнз» (11 шайб, 13 асистів).

Раніше Кіт Ткачук набирав очки в 15-ти поєдинках із «Коламбусом» поспіль. Серія тривала з грудня 2001 року до березня 2006 року. Тепер вони – єдині батько та син в історії НХЛ, кожен із яких провів щонайменше 15 результативних матчів проти одного й того ж клубу.

Ткачук-старший народився і виріс у штаті Массачусетс в родині українсько-ірландського походження. Він виховав двох синів. Молодший – Брейді – в міжсезоння приєднався до Меттью в складі «Флориди», покинувши лави «Оттави».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.