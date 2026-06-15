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«Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років
«Гаррікейнз» повернули Кубок Стенлі до Північної Кароліни
фото: Getty Images

«Гаррікейнз» виграли фінальну серію сезону Національної хокейної ліги

«Кароліна» здобула вирішальну перемогу над «Вегасом» (3:0) у фіналі Кубка Стенлі 2026. Про це повідомляє «Главком».

До Невади «Гаррікейнз» приїхали з перевагою у серії (3:2). Як наслідок, кожен наступний матч міг стати останнім у фіналі в разі перемоги підопічних Рода Бріндамора. Та відтягувати завоювання титулу «Кароліна» не стала.

Гості повели в Лас-Вегасі вже в дебюті. Після перехоплення у лівій зоні шайбу отримав Голл і влучно кинув під дальню стійку. Асистентами стали Слевін і Блейк.

Подвоїла перевагу «Кароліна» в середині другого періоду. Це Блейк у затяжній атаці «Гаррікейнз» відправив шайбу в сітку з центральної зони. А під завісу поєдинку Елерс розписався у порожніх воротах, коли «Голден Найтс» випустили шостого польового.

НХЛ 2025/26. Фінальна серія Кубка Стенлі

«Вегас» – «Кароліна» – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1); серія – 2:4

  • Шайби: Голл (Слевін, Блейк), 03:47, Блейк (Станковен), 33:31, Елерс, 58:52

«Кароліна» в сезоні 2025/26

«Гаррікейнз» виграли регулярну першість у Східній конференції НХЛ. Команда Бріндамора оформила 53 перемоги, а програла лише 29 матчів.

У плейоф «Кароліна» розібралася з «Оттавою» (4:0 у серії) та «Філадельфією» (4:0). У фіналі Сходу «Гаррікейнз» переграли Монреаль (4:1). У фіналі Кубка Стенлі майбутній переможець розпочав із двох поразок у трьох стартових поєдинках.

Бріндамор виграв другий Кубок Стенлі в кар'єрі. У сезоні 2005/06 він завоював трофей як капітан «Кароліни». Тож обидва титули «Гаррікейнз» безпосередньо пов'язані з канадцем.

До слова, київський «Сокіл» дізнався суперників у Континентальному кубку. Чемпіон України стартуватиме в першому раунді. Там столичний колектив зустрінеться з «Енергією» з литовського Електреная, латвійським «Мого» та іспанською «Хакою».

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» повернулися до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.

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Теги: хокей НХЛ «Кароліна Гаррікейнз»

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