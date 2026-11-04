Семиразовий володар Кубка Стенлі став консультантом хокейної збірної України

Досвідчений фахівець допомагатиме новому тренерському штабу «синьо-жовтих»

Американець Баррі Сміт став тренером-консультантом збірної України з хокею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФХУ.

Ветеран тренерського цеху приєднався до табору національної команди в Польщі. Там підопічні Олександра Бобкіна готуються до нового розіграшу Європейського кубка націй. «Синьо-жовті» зустрінуться зі збірними Польщі, Великої Британії та Італії.

За плечима Сміта понад чотири десятки років роботи в США та Європі. Він працював менеджером, помічником тренера, скаутом. Американський фахівець виграв сім Кубків Стенлі як асистент головного тренера («Піттсбург», «Детройт») і директор із розвитку гравців («Чикаго»).

Сміт раніше тренував європейські національні команди. У 1984-1985 роках він працював із Норвегією, а в 1989-1990 роках – з Італією. Також американець був асистентом головного тренера в збірних США та Швеції.

До слова, нещодавно Олександр Бобкін став головним тренером збірної України. Він замінив на посаді Дмитра Христича. ФХУ не домовилася з тренерським штабом останнього про новий контракт.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.