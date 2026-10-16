Головна Спорт Хокей
search button user button menu button

Ветеран «Чикаго» оновив рекорд американців у НХЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ветеран «Чикаго» оновив рекорд американців у НХЛ
Патрік Кейн заклав новий орієнтир для співвітчизників
фото: Chicago Blackhawks

Триразовий володар Кубка Стенлі встановив нове досягнення

Нападник «Чикаго» Патрік Кейн став рекордсменом Національної хокейної ліги за результативними передачами серед американців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Досвідчений хокеїст вийшов у першій ланці «Блекгокс» на матч регулярної першості проти «Вінніпега» (4:3 ОТ). Кейн віддав дві результативні передачі та побив рекорд Філа Гауслі за асистами. Тепер в активі ветерана 896 результативних передач.

Водночас на рівні НХЛ Кейн лише на порозі входження до чільної двадцятки. Найближчий орієнтир американця – канадський центрфорвард Браян Троттьє. Він оформив 901 асист за «Нью-Йорк Айлендерс» і «Піттсбург» у 1975-1994 роках.

Кейн у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків. До свого активу він записав одну шайбу та чотири результативні передачі. У міжсезоння американець повернувся в «Чикаго» після виступів за «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Детройт».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

Читайте також:

Теги: рекорд хокей НХЛ «Чікаґо Блекгокс»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Брейді Ткачук (крайній праворуч) переписав історію НХЛ
Олімпійський чемпіон повторив виняткове гольове досягнення у Національній хокейній лізі
Сьогодні, 10:59
Олександр Левшин шукатиме новий колектив
Воротар хокейної збірної України залишився без команди за океаном
12 жовтня, 13:29
Квінн Г'юз невдовзі матиме новий контракт
Відомий інсайдер спрогнозував наступного рекордсмена НХЛ за розміром зарплати
2 жовтня, 19:55
Ігор Шестьоркін надовго випав із обойми
Найкращий воротар Національної хокейної ліги-2022 пропустить весь сезон
10 жовтня, 20:56
Нейтан Маккіннон і шайби закинув, і побитися встиг
Найкращий бомбардир минулого сезону НХЛ затіяв бійку на старті нового: відео
1 жовтня, 14:59
Віктор Еклунд на передматчевому тренуванні
Дебютант Національної хокейної ліги прем'єрною шайбою змусив арену затягнути культову пісню
4 жовтня, 16:28
Джессіка Кемпбелл працюватиме на Сході
Перша тренерка в історії НХЛ змінила Західну конференцію на Схід
17 вересня, 13:55
Ігор Шестьоркін приймає вітання з дебютним голом
Воротар закинув шайбу через весь майданчик у Національній хокейній лізі
2 жовтня, 13:29
Сідні Кросбі нещодавно відсвяткував 39-річчя
Кросбі встановив новий рекорд Національної хокейної ліги
1 жовтня, 12:29

Хокей

Ветеран «Чикаго» оновив рекорд американців у НХЛ
Ветеран «Чикаго» оновив рекорд американців у НХЛ
Путін надав російське громадянство канадському хокеїсту
Путін надав російське громадянство канадському хокеїсту
Олімпійський чемпіон повторив виняткове гольове досягнення у Національній хокейній лізі
Олімпійський чемпіон повторив виняткове гольове досягнення у Національній хокейній лізі
Воротар хокейної збірної України залишився без команди за океаном
Воротар хокейної збірної України залишився без команди за океаном
Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
Легендарний хокеїст порівняв Трампа і Путіна з Гітлером та Сталіним
«Сокіл» оголосив заявку на хокейний Континентальний кубок
«Сокіл» оголосив заявку на хокейний Континентальний кубок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
78K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua