Ветеран «Чикаго» оновив рекорд американців у НХЛ

Триразовий володар Кубка Стенлі встановив нове досягнення

Нападник «Чикаго» Патрік Кейн став рекордсменом Національної хокейної ліги за результативними передачами серед американців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу НХЛ.

Досвідчений хокеїст вийшов у першій ланці «Блекгокс» на матч регулярної першості проти «Вінніпега» (4:3 ОТ). Кейн віддав дві результативні передачі та побив рекорд Філа Гауслі за асистами. Тепер в активі ветерана 896 результативних передач.

Водночас на рівні НХЛ Кейн лише на порозі входження до чільної двадцятки. Найближчий орієнтир американця – канадський центрфорвард Браян Троттьє. Він оформив 901 асист за «Нью-Йорк Айлендерс» і «Піттсбург» у 1975-1994 роках.

Кейн у нинішньому сезоні провів вісім поєдинків. До свого активу він записав одну шайбу та чотири результативні передачі. У міжсезоння американець повернувся в «Чикаго» після виступів за «Нью-Йорк Рейнджерс» і «Детройт».

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.