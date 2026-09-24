Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Батько російського хокеїста загинув від нападу ведмедя

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Батько російського хокеїста загинув від нападу ведмедя
Андрєй Кузьменко з батьком

Родича втратив Андрей Кузьменко з «Піттсбурга»

Загинув батько російського хокеїста «Піттсбурга» Андрєя Кузьменко. Про це повідомляє «Главком».

Родич спортсмена поїхав на рибалку разом з друзями, недивлячись на заборону відвідувати ліси. Там на нього напав ведмедь. Хоч 62-річного росіянина й доставили до лікарні, втім врятувати його життя не вдалось.

Андрєй Кузьменко приєднався до «Піттсбурга» влітку цього року, угода між хокеїстом та клубом розрахована до кінця поточного сезону.

До слова, у російського хокейного клубу «Академія хокею ім. Б. П. Михайлова» виникли серйозні проблеми з фінансуванням.

Нагадаємо, що американець Майк Веккьоне, який грає за російський хокейний клуб «Торпедо», поскаржився на атаки дронів.
 

 

Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сокіл» захищатиме чемпіонський титул
Хокейна федерація розкрила склад учасників нового сезону Чемпіонату України
24 серпня, 19:55
Ловелл поповнив склад нижньокамського клубу у міжсезоння
Американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів
27 серпня, 16:35
Кейл Макар встановив новий орієнтир ліги
«Колорадо» дав рекордний контракт в історії НХЛ канадцю з українським корінням
31 серпня, 17:24
Кубок України з хокею стартує 16 вересня
Відомі учасники та розклад Кубку України з хокею
9 вересня, 16:45
Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»
Клуб НХЛ «Вашингтон» прокоментував появу свого капітана Овечкіна у пропагандистському відео
16 вересня, 09:36
Олександр Овечкін знявся у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія»
Поява Овечкіна у пропагандистському відео: американський конгресмен написав листа комісіонеру НХЛ
16 вересня, 22:25
Коннор Хеллібак влаштував протест
Канадський клуб усунув тричі найкращого воротаря Національної хокейної ліги
17 вересня, 15:18
Угода російського хокеїста з «Вашингтоном» спливає влітку 2027 року
Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
17 вересня, 21:23
Відразу кілька колективів із Тули опинилися на межі припинення змагань у двох хокейних лігах
У російського хокейного клубу виникли серйозні проблеми з фінансуванням
22 вересня, 14:39

Новини

Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua