Батько російського хокеїста загинув від нападу ведмедя

Родича втратив Андрей Кузьменко з «Піттсбурга»

Загинув батько російського хокеїста «Піттсбурга» Андрєя Кузьменко. Про це повідомляє «Главком».

Родич спортсмена поїхав на рибалку разом з друзями, недивлячись на заборону відвідувати ліси. Там на нього напав ведмедь. Хоч 62-річного росіянина й доставили до лікарні, втім врятувати його життя не вдалось.

Андрєй Кузьменко приєднався до «Піттсбурга» влітку цього року, угода між хокеїстом та клубом розрахована до кінця поточного сезону.

До слова, у російського хокейного клубу «Академія хокею ім. Б. П. Михайлова» виникли серйозні проблеми з фінансуванням.

Нагадаємо, що американець Майк Веккьоне, який грає за російський хокейний клуб «Торпедо», поскаржився на атаки дронів.

