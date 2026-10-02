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Німець Франц Райндль був обраний президентом Міжнародної федерації хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Німець Франц Райндль був обраний президентом Міжнародної федерації хокею
У другому турі виборів Райндль отримав 60 голосів (51,28%)

Райндль очолюватиме IIHF до жовтня 2030 року

Німця Франца Райндля обрано президентом Міжнародної федерації хокею (IIHF). Про це повідомляє «Главком».

Голосування проходило у два тури. У першому турі чех Петро Бржиза отримав 48 голосів (41,03%), Райндль – 36 (30,77%), а Айваз Оморканов – 33 (28,21%). Оскільки жоден кандидат не набрав понад 50%, то було проведено другий тур.

У другому турі виборів Райндль отримав 60 голосів (51,28%), а чех Петро Бржиза – 57 (48,72%).

У 2014 році Райндля було призначено президентом Німецької федерації хокею, він обіймав цю посаду протягом восьми років. Крім цього, він з 2016 року є членом Ради IIHF, обіймаючи посаду голови кількох комітетів протягом останнього десятиліття.

Райндль очолюватиме IIHF до жовтня 2030 року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею з шайбою зберегла бан російських команд на сезон 2026/27.

Рада ІІХФ розглянула запит Федерації хокею Росії щодо дозволу їй виступати в чемпіонатах світу різних категорій. Зокрема, росіяни прагнули повернутися на дорослі, молодіжні та юнацькі турніри. Ідеться про чоловічі та жіночі змагання.

За підсумками цього розгляду Рада постановила, що Росії через тривалі побоювання щодо безпеки та цілісності спорту не дозволять брати участь в таких чемпіонатах у сезоні 2026/27:

  • Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків
  • Молодіжний чемпіонат світу
  • Юнацький чемпіонат світу серед чоловіків
  • Юнацький чемпіонату світу серед жінок

Водночас функціонери окремо розглянуть право Росії на участь в Чемпіонаті світу 2027 серед жінок. Розгляд питання запланований на листопад. Рішення ухвалять, зважаючи на обставини та оцінки ризиків на той момент.

Теги: спорт хокей

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