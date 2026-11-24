На 76-му році життя не стало легендарного українського хокейного тренера Олександра Сеуканда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Сокіл».

Олександр Юрійович віддав багато років «Соколу» спочатку як гравець, а потім – уже як тренер команди. Із 1972-го по 1980-й роки на позиції захисника провів за команду 318 офіційних матчів, у яких закинув 24 шайби.

Пізніше, уже як головний тренер команди, Олександр Сеуканд десять разів приводив «Сокіл» до титулу чемпіонів України, був чемпіоном і володарем Кубка Східно-Європейської хокейної ліги в 1998-му і 1999-му роках.

У 2003-2009 роках Олександр Сеуканд тренував національну збірну України, яка тоді виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

«Любов до «Сокола» не зникала в Олександра Юрійовича впродовж всього його життя, у минулому сезоні його неодноразово можна було побачити на матчах команди, чемпіонству якої він дуже радів. Український хокей втратив людину, яка була віддана йому усім серцем. Хокейний клуб «Сокіл» висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Сеуканда та розділяє з ними їхню втрату», – йдеться у дописі «Сокола».

Нагадаємо, 22-річний французький футболіст «Сен-Дені» Ваніс Онсор помер від зупинки серця під час тренування.

«Футбольний клуб «Руан 1899» з великим сумом дізнався сьогодні вранці про раптову смерть Ваніса Онсора, який помер від зупинки серця під час тренування зі своїм клубом «Сен-Дені», – йдеться у заяві команди «Руан 1899», вихованцем якої був Онсор.

За основну команду «Руан 1899» Онсор провів три матчі і забив один гол у третьому дивізіоні Франції. У «Сен-Дені» футболіст перейшов із «Флер» у січні цього року.