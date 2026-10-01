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Найкращий бомбардир минулого сезону НХЛ затіяв бійку на старті нового: відео

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Найкращий бомбардир минулого сезону НХЛ затіяв бійку на старті нового: відео
Нейтан Маккіннон і шайби закинув, і побитися встиг
фото: USA Today

Канадський хокеїст продемонстрував уміння працювати кулаками

Центрфорвард «Колорадо» Нейтан Маккіннон активно провів стартовий поєдинок регулярної першості кампанії 2026/27 Національної хокейної ліги проти «Лос-Анджелеса». Про це повідомляє «Главком».

Канадець дублем доклався до перемоги «Евеланш» (8:4). А в третьому періоді він викликав на бій оборонця «Кінгз» Бренда Кларка. Ця сутичка стала для Маккіннона першою з грудня 2024 року.

Аби спровокувати суперника зійтися навкулачки, форвард ударив того ключкою у ліву ногу. Кларк відповів «взаємністю», тож Маккіннон «перевірив» обидві гомілки опонента. Далі останній витягнув руки в характерній позі.

Кларк прийняв виклик канадця. Маккіннон завдав кількох ударів правою і доволі швидко відправив співвітчизника на лід. Обидва хулігани за інцидент отримали по п'ять хвилин на лаві штрафників.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: НХЛ хокей

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Найкращий бомбардир минулого сезону НХЛ затіяв бійку на старті нового: відео
Найкращий бомбардир минулого сезону НХЛ затіяв бійку на старті нового: відео
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