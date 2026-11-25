Міжнародна федерація хокею (IIHF) оскаржуватиме рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо допуску російських збірних до міжнародних турнірів у Федеральному суді Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба ІІHF.

«За підсумками нещодавнього засідання рада IIHF прийняла рішення оскаржити рішення CAS щодо участі збірних Росії в турнірах IIHF у Федеральному суді Швейцарії. Рішення ґрунтується на побоюваннях щодо незалежності і неупередженості двох з трьох арбітрів у складі арбітражного суду, особливо на тлі інформації про потенційні зв'язки між цими арбітрами та Росією. Враховуючи значущість цього рішення та його наслідки для міжнародного хокею, IIHF вважає за необхідне передати справу до Федерального суду Швейцарії», – йдеться у заяві.

30 жовтня CAS зобов'язав IIHF допустити російські збірні до міжнародних змагань.

Пізніше стало відомо, що федерація оскаржила це рішення, оскільки двоє із трьох суддів, які виносили вердикт у справі, мали ділові зв'язки з Росією. 16 листопада у CAS повідомили, що отримали клопотання від IIHF про відведення двох суддів, 19 листопада суд відмовився розглядати скаргу міжнародної федерації.

Нагадаємо, молодіжна збірна Росії з хокею не зможе виступити на молодіжному Чемпіонаті світу.

«IIHF підтверджує, що через позицію та обмеження, офіційно озвучені канадським урядом, збірна Росії не може взяти участь у турнірі. Після ретельної оцінки можливості альтернативних домовленостей рада організації вирішила, що Канада залишиться приймаючою стороною.

Всі сторони, що беруть участь, були проінформовані, і найближчим часом буде опубліковано оновлений розклад змагань», – повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею (IIHF).

Як повідомлялося, Фінляндія ухвалила рішення запровадити нові обмеження на в'їзд росіян до країни – обмеження стосуватимуться і професійних спортсменів.

Нові правила набули чинності 16 листопада.

«Фінляндія посилює обмеження на в'їзд громадян Росії. У постанові уряд заявив, що в'їзд громадян Росії з несуттєвими цілями, у тому числі для короткострокової роботи за візою, становить загрозу для міжнародних відносин країни», – йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Фінляндії.