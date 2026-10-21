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Літак клубу НХЛ здійснив вимушену посадку через проблеми зі здоров'ям у 19-річного форварда

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Літак клубу НХЛ здійснив вимушену посадку через проблеми зі здоров'ям у 19-річного форварда
23 жовтня у поєдинку НХЛ «Пінгвіни» мають зіграти вдома з «Флоридою Пантерз»
фото: НХЛ

Проблеми зі здоров'ям у нападника Бена Кіндела виникли невдовзі після зльоту літака

Літак клубу НХЛ «Піттсбург Пінгвінз» був змушений повернутися в аеропорт Солт-Лейк-Сіті через проблеми зі здоров'ям у 19-річного нападника Бена Кіндела. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Піттсбурга».

Проблеми зі здоров'ям у гравця виникли невдовзі після зльоту літака. Медичний персонал команди негайно надав хокеїсту допомогу.

«Після прибуття літак зустріла машина швидкої допомоги, і Бена доправили до лікарні Університету Юти для подальшого обстеження. Бен перебуває у свідомості, адекватно реагує на те, що відбувається, його стан стабільний.

Здоров'я та безпека наших гравців, а також недоторканність приватного життя їхніх сімей є для нас головним пріоритетом. Команда надасть додаткову інформацію, коли це буде доречно», – йдеться у заяві «Піттсбурга».

23 жовтня «Пінгвіни» мають зіграти вдома з «Флоридою Пантерз».

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

НХЛ вдруге приїде до Німеччини. У жовтні 2011 року «Баффало» переграв «Лос-Анджелес» (4:2) у Берліні.

Торік NHL Global Series прийняла Швеція. У листопаді Стокгольм прийняв два поєдинки між «Нешвіллом» і «Піттсбургом». Натомість вперше до Європи команди НХЛ поїхали ще в 1938 році.

Теги: НХЛ хокей

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