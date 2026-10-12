Воротар хокейної збірної України залишився без команди за океаном

Канадський клуб відрахував перспективного українця

Голкіпер Олександр Левшин покинув канадський «Прінс-Джордж Кугарс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Колектив Західної конференції Західної хокейної ліги (WHL) пожертвував воротарем заради підсилення складу. Правила WHL дозволяють мати в складі трьох хокеїстів у віці 20 років і більше. Левшин займав один зі слотів.

«Алекс займав одне з місць для гравців цього віку, і ми вирішили, що зможемо підсилити команду, якщо обміняємо його або виставимо на драфт відмов, адже це дозволить нам залучити ще одного-двох гравців. Леві давав нашій команді багато енергії, він хороший воротар. Якби йому не було 20, то він би досі був із нами», – заявив головний тренер «Кугарс» Марк Лемб.

Левшин на старті нинішнього сезону провів три поєдинки. Відсоток парируваних кидків українця становить 86,2 %, а коефіцієнт надійності склав 4.66. Статистика воротаря в минулій кампанії «Кугарс» – 24 матчі, 90,2 % сейвів, 2.93 пропущених шайб у середньому.

До слова, нещодавно Олександр Бобкін став головним тренером збірної України. Він замінив на посаді Дмитра Христича. ФХУ не домовилася з тренерським штабом останнього про новий контракт.

Нагадаємо, раніше збірна України продемонструвала прогрес у рейтингу національних команд. «Синьо-жовті» ввійшли до двадцятки найсильніших. Непересічна подія трапилася після повернення в елітний дивізіон Чемпіонату світу.