Відомий інсайдер спрогнозував наступного рекордсмена НХЛ за розміром зарплати

Канадець Кейл Макар недовго зароблятиме найбільше за океаном

Інсайдер Елліотт Фрідман назвав оборонця «Міннесоти» Квінна Г'юза наступним найоплачуванішим виконавцем Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NHL Rumour Report.

Наразі орієнтиром для решти хокеїстів залишається оборонець «Колорадо» Кейл Макар. Володар Кубка Стенлі нещодавно підписав із «Евеланш» контракт на вісім років. За умовами угоди «юкі» заробить 163,2 млн доларів.

«Мені дуже цікаво, як розгортатимуться події. Зараз найбільш оплачуваний гравець НХЛ – Кейл Макар із 20,4 млн доларів на рік. Думаю, Г'юз перевершить цей результат, але головне запитання – станеться це в «Міннесоті» чи десь в іншому місці», – заявив Фрідман.

У новому сезоні Г'юз провів один поєдинок. До свого активу він записав один асист. Контракт американського оборонця з «Вайлд» розрахований до кінця кампанії.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.