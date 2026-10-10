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Найкращий воротар Національної хокейної ліги-2022 пропустить весь сезон

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Найкращий воротар Національної хокейної ліги-2022 пропустить весь сезон
Ігор Шестьоркін надовго випав із обойми
фото: New York Post

Колектив Східної конференції зазнав серйозної кадрової втрати

Голкіпер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ігор Шестьоркін вибув до кінця сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Росіянин травмувався у другому періоді матчу регулярної першості проти «Вашингтона» (1:3). Після виходу з воріт Шестьоркін різко повернувся в рамку та вдарився ногою в штангу. Воротар упав на лід і не зміг продовжити поєдинок.

Травма російського голкіпера виявилася важкою. Він не допоможе «синьосорочечникам» до кінця кампанії. В обоймі «Рейнджерс» залишився канадець Ділан Гаранд. Фінський воротар Йоонас Корпісало теж перебуває у лазареті.

Шестьоркін у нинішньому сезоні встиг зіграти п'ять матчів. Відсоток сейвів володаря «Везіни-2022» становить 92,73 %, а коефіцієнт надійності опинився на рівні 1.79 пункта. У поєдинку проти «Тампи-Бей» він закинув шайбу від власних воріт.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.

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Теги: «Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ хокей травма

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