Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Колишній талант «Ліверпуля» шукає новий клуб через LinkedIn

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Колишній талант «Ліверпуля» шукає новий клуб через LinkedIn
Овіе Еджарія наразі перебуває без клубу після відходу з «Реала Ов'єдо»
фото: REX Features

Овіе Еджарія вирішив змінити підхід до пошуку нової команди

Колишній півзахисник «Ліверпуля» Овіе Еджарія незвичним способом намагається знайти новий клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Резюме футболіста

28-річний англієць, який цього літа залишив «Реал Ов'єдо» у статусі вільного агента, опублікував оголошення у LinkedIn із пропозицією звертатися до нього щодо можливого трансферу.

Еджарія пройшов академію «Арсенала», а у 2014 році перебрався до «Ліверпуля». За першу команду мерсисайдців він дебютував у 2016-му, вийшовши на заміну Роберто Фірміно у матчі Кубка ліги проти «Дербі Каунті», який «червоні» виграли 3:0. Загалом півзахисник провів за клуб вісім матчів у всіх турнірах.

Після цього Еджарія виступав на правах оренди за «Сандерленд», «Рейнджерс» та «Редінг», а у 2020 році остаточно залишив «Ліверпуль», приєднавшись до «Редінга». Його кар'єру згодом суттєво ускладнили проблеми з коліном. У грудні 2023 року клуб розірвав із ним контракт, після чого футболіст протягом цілого сезону залишався без професійної команди.

Минулого року Еджарія отримав шанс у «Реал Ов'єдо», який повернувся до Ла Ліги. Проте іспанський клуб за підсумками сезону вилетів до другого дивізіону, а контракт англійця завершився. За «Ов'єдо» він зіграв лише вісім матчів.

Пошук нової команди на LinkedIn

Тепер футболіст вирішив використати LinkedIn для пошуку нового роботодавця. Він опублікував відеонарізку своєї гри проти «Атлетіко» та написав, що перебуває у статусі вільного агента. «Я шукаю правильну можливість. Якщо є клуб, якому потрібен півзахисник позицій №6, №8 або №10, а також футболіст, здатний зіграти ліворуч в атаці, можете написати мені в особисті повідомлення. Відкритий до всіх пропозицій», – зазначив Еджарія.

Свого часу його високо оцінював колишній тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп. Німець називав Еджарію прикладом молодого футболіста, який має правильне ставлення до роботи та необхідні якості для прогресу.

Використання LinkedIn професійними футболістами для пошуку команд уже не є дивиною. Нагадаємо, що гравець збірної Кабо-Верде потрапив до складу команди завдяки соціальній мережі

Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андреа Белотті не погордував італійською трясовиною
Чемпіон Європи-2020 несподівано опинився в другому дивізіоні Італії
8 вересня, 20:14
Густаво Прадо наважився переїхати в УПЛ
«Динамо» оголосило про трансфер півзахисника з чемпіонату Бразилії
4 вересня, 21:40
Досвідчені футболісти носитимуть пов'язку на «Етіхаді»
«Манчестер Сіті» визначився з капітанами команди на сезон
4 вересня, 18:28
Збірна України зіграє з Австралією у 1/8 фіналу Чемпіонату світу з сокки
Став відомий суперник збірної України у 1/8 Чемпіонату світу з сокки
3 вересня, 17:21
Арда Туран: Ми сприймаємо Лігу чемпіонів як нагоду заявити про себе
Тренер «Шахтаря» Туран прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів
28 серпня, 12:42
Угода між представником чемпіонату Нідерландів та Циганковим розрахована на три сезони
Віктор Циганков офіційно залишив «Жирону»
27 серпня, 13:26
Ерік Рамірес так і не зміг закріпитися в лавах «біло-синіх»
«Динамо» попрощалося з черговим провальним легіонером
26 серпня, 13:13
Ребров (ліворуч) та Березуцький (праворуч) грають в падел в Іспанії
Ребров в Іспанії зіграв у падел з екскапітаном збірної Росії з футболу (відео)
17 серпня, 14:10
Лондонці продовжують перемагати на полях Англії
«Арсенал» розгромив «Манчестер Сіті» та здобув Суперкубок Англії 2026
16 серпня, 22:52

Новини

Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Жорстоке пограбування Доннарумми та його вагітної дівчини: стали відомі деталі злочину
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
Перший бал «Шахтаря», розгроми від «Манчестер Юнайтед» та «Баварії». Яким було завершення першого туру Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
«Баварія» розгромила «Буде/Глімт» у заключному матчі першого тижня Ліги чемпіонів
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
Головний тренер «Барселони» назвав свого фаворита на «Золотий м'яч»
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» оформив бойову нічию з ПСВ на старті Ліги чемпіонів
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ
«Шахтар» розпочав виступи в Лізі чемпіонів позитивним результатом із ПСВ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua