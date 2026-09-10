Колишній талант «Ліверпуля» шукає новий клуб через LinkedIn

Овіе Еджарія наразі перебуває без клубу після відходу з «Реала Ов'єдо»

Овіе Еджарія вирішив змінити підхід до пошуку нової команди

Колишній півзахисник «Ліверпуля» Овіе Еджарія незвичним способом намагається знайти новий клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Резюме футболіста

28-річний англієць, який цього літа залишив «Реал Ов'єдо» у статусі вільного агента, опублікував оголошення у LinkedIn із пропозицією звертатися до нього щодо можливого трансферу.

Еджарія пройшов академію «Арсенала», а у 2014 році перебрався до «Ліверпуля». За першу команду мерсисайдців він дебютував у 2016-му, вийшовши на заміну Роберто Фірміно у матчі Кубка ліги проти «Дербі Каунті», який «червоні» виграли 3:0. Загалом півзахисник провів за клуб вісім матчів у всіх турнірах.

Після цього Еджарія виступав на правах оренди за «Сандерленд», «Рейнджерс» та «Редінг», а у 2020 році остаточно залишив «Ліверпуль», приєднавшись до «Редінга». Його кар'єру згодом суттєво ускладнили проблеми з коліном. У грудні 2023 року клуб розірвав із ним контракт, після чого футболіст протягом цілого сезону залишався без професійної команди.

Минулого року Еджарія отримав шанс у «Реал Ов'єдо», який повернувся до Ла Ліги. Проте іспанський клуб за підсумками сезону вилетів до другого дивізіону, а контракт англійця завершився. За «Ов'єдо» він зіграв лише вісім матчів.

Пошук нової команди на LinkedIn

Тепер футболіст вирішив використати LinkedIn для пошуку нового роботодавця. Він опублікував відеонарізку своєї гри проти «Атлетіко» та написав, що перебуває у статусі вільного агента. «Я шукаю правильну можливість. Якщо є клуб, якому потрібен півзахисник позицій №6, №8 або №10, а також футболіст, здатний зіграти ліворуч в атаці, можете написати мені в особисті повідомлення. Відкритий до всіх пропозицій», – зазначив Еджарія.

Свого часу його високо оцінював колишній тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп. Німець називав Еджарію прикладом молодого футболіста, який має правильне ставлення до роботи та необхідні якості для прогресу.

Використання LinkedIn професійними футболістами для пошуку команд уже не є дивиною. Нагадаємо, що гравець збірної Кабо-Верде потрапив до складу команди завдяки соціальній мережі.