Відомі суми призових українських легкоатлетів за Абсолютний чемпіонат світу

Українка завоювала перш золото в історії турніру

Стали відомві призові українських легкоатлетів за Абсолютний чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком».

Ярослава Магучіх стрибнула на 1.99 метрів та фінішувала першою. Вслід за нею розташувалась австралійка Нікола Оліслагерс. Ірина Геращенко (1,91 метри) та Юлія Левченко (1,86 метри) розташувались на п'ятій та шостих позиціх відповідно.

Бронзу у метанні молоту отримав Михайло Кохан з показником у 78,9 метрів. Золото та срібло за Мерліном Хеммелем та Бенце Халласом відповідно.

Призові українських спортсменів:

Ярослава Магучіх – 150 тисяч євро

Михайло Кохан – 40 тисяч євро

Ірина Геращенко – 16 тисяч євро

Юлія Левченко – 14 тисяч євро

До слова, Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, що раніше Михайло Кохан виграв срібну медальна змаганнях в Італії.