В УАФ назвали дату перенсенего матчу 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом»

Минулого сезону «Чернігів» вийшов до фіналу Кубку України де поступився «Динамо»

Гра мала вібдутись 17 вересня, але цьому завадила повітряна тривога

В УАФ визначались з датою проведення поєдинку 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом». Про це повідомляє «Главком».

Гра мала відбутись 17 вересня о 11:00 за київським часом, проте повітряна тривога у місті Тростянець не дала пролунати стартовому свистку.

Згідно з повідомленням пресслужби УАФ, команди зустрінуться 6 жовтня о 11:00 за київським часом. Місце проведення матчу залишилось незмінним – стадіон імені Володимира Пуца.

«Тростянець» виступає у Другій лізі України у групі В, де за п'ять матчів набрав шість очок та посідає шосте місце. «Чернігів» грає у Першій лізі, де за сім турів набрав сім очок. Команда посідає 11-те місце турнріної таблиці.

Раніше «Шахтар» розбив «Вільхівці» та пробився до 1/8 фіналу Кубку України.

Нагадаємо, що ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України.

До слова, «Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України.