Нова зірка американської легкої атлетики Молл може лишитися без $100 тис. призових

Американській стрибунці з жердиною доведеться зробити непростий вибір

21-річна американська стрибунка з жердиною Гана Молл опинилася у непростій ситуації після перемоги у фіналі Діамантової ліги та другого місця на Абсолютному чемпіонаті світу. Молл може не отримати близько 100 тис. доларів призових через свій статус студентки-спортсменки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Суворі обмеження від NCAA

За срібну медаль Абсолютного чемпіонату світу Молл отримала право на 75 тис. доларів, а разом із призовими за перемогу в Діамантовій лізі її потенційний заробіток за тиждень становить приблизно 100 тис. Але для американки проблема полягає в тому, що вона навчається в американському університеті та має статус студентки-спортсменки. Такі спортсмени підпорядковуються правилам NCAA, які забороняють отримувати призові за участь у більшості змагань. Олімпійські ігри та деякі інші турніри мають винятки, однак Діамантова ліга та Абсолютний чемпіонат світу до них не належать.

Щоб зберегти зароблені гроші, Молл доведеться відмовитися від аматорського статусу та перейти у професійний спорт. Водночас це може позбавити її низки переваг, зокрема потенційної спортивної стипендії. У такому разі спортсменці доведеться самостійно оплачувати навчання.

Як вчинить американка?

Наразі Гана Молл не визначалася, що їй робити у цій ситуації. «Ми ще не вирішили, що я робитиму. Я точно планую завершити навчання, але поки не знаю, чи зберігатиму статус студентки-спортсменки. Мені потрібно подумати, що для мене найкраще, адже цей статус має багато переваг», – розповіла Молл. При цьому Молл зізналася, що поки сама не до кінця розуміє, який варіант буде для неї оптимальним. «У мене зараз голова йде обертом від думок про те, який варіант буде найкращим. Мені є над чим подумати», – додала спортсменка.

Також Молл неабияк вразила сума призових за свої виступи: «Це просто божевілля. Я ніколи не бачила такої суми грошей. Ніколи. Але якби я вирішила залишити ці гроші собі, то, найімовірніше, інвестувала б їх».

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх стала переможницею Абсолютного чемпіонату світу.