Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нова зірка американської легкої атлетики Молл може лишитися без $100 тис. призових

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Нова зірка американської легкої атлетики Молл може лишитися без $100 тис. призових
Гана Молл показала бликучий виступ на завершальних стартах сезону, двічі показавши результат за 4,90 м
фото: Huskies Wire

Американській стрибунці з жердиною доведеться зробити непростий вибір

21-річна американська стрибунка з жердиною Гана Молл опинилася у непростій ситуації після перемоги у фіналі Діамантової ліги та другого місця на Абсолютному чемпіонаті світу. Молл може не отримати близько 100 тис. доларів призових через свій статус студентки-спортсменки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Суворі обмеження від NCAA

За срібну медаль Абсолютного чемпіонату світу Молл отримала право на 75 тис. доларів, а разом із призовими за перемогу в Діамантовій лізі її потенційний заробіток за тиждень становить приблизно 100 тис. Але для американки проблема полягає в тому, що вона навчається в американському університеті та має статус студентки-спортсменки. Такі спортсмени підпорядковуються правилам NCAA, які забороняють отримувати призові за участь у більшості змагань. Олімпійські ігри та деякі інші турніри мають винятки, однак Діамантова ліга та Абсолютний чемпіонат світу до них не належать.

Щоб зберегти зароблені гроші, Молл доведеться відмовитися від аматорського статусу та перейти у професійний спорт. Водночас це може позбавити її низки переваг, зокрема потенційної спортивної стипендії. У такому разі спортсменці доведеться самостійно оплачувати навчання.

Як вчинить американка? 

Наразі Гана Молл не визначалася, що їй робити у цій ситуації. «Ми ще не вирішили, що я робитиму. Я точно планую завершити навчання, але поки не знаю, чи зберігатиму статус студентки-спортсменки. Мені потрібно подумати, що для мене найкраще, адже цей статус має багато переваг», – розповіла Молл. При цьому Молл зізналася, що поки сама не до кінця розуміє, який варіант буде для неї оптимальним. «У мене зараз голова йде обертом від думок про те, який варіант буде найкращим. Мені є над чим подумати», – додала спортсменка.

Також Молл неабияк вразила сума призових за свої виступи: «Це просто божевілля. Я ніколи не бачила такої суми грошей. Ніколи. Але якби я вирішила залишити ці гроші собі, то, найімовірніше, інвестувала б їх».

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх стала переможницею Абсолютного чемпіонату світу

Теги: чемпіонат світу гроші Діамантова ліга легка атлетика стрибки з жердиною

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Астрологія з гумором на 14 вересня 2026 року
День, коли навіть кава має план: гумористичний гороскоп на 14 вересня 2026 року
Вчора, 21:00
Прем'єр пояснив, що буде з грошима ЄС на тлі корупційних скандалів в Україні
Прем’єр відповів, чи втратить Україна гроші ЄС через корупційні скандали 
Вчора, 10:00
За півтора року борги на балансуючому ринку зросли на 11 млрд грн і створюють дедалі більший тиск на енергосистему
Борг «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку сягнув 32 млрд грн – нардеп
7 вересня, 17:03
Будинок у Хрипівці
Село на Чернігівщині через наплив переселенців переживає будівельний бум
6 вересня, 17:15
Астрологічний прогноз на 6 вересня 2026 року
Не поспішайте реагувати на емоції: найавторитетніший гороскоп на 6 вересня 2026 року
6 вересня, 04:00
Жорсткіші санкції передбачені для тих, хто отримує, купує, зберігає або іншим способом набуває чужі платіжні інструменти чи дані
До 170 тис. грн штрафу за чужі картки: Зеленський подав законопроєкт про «дропів»
3 вересня, 00:34
Айнарс Багатскіс привів українську збірну до перемоги
«Врятували нашу дупу». Тренер назвав героїв збірної України в протистоянні з Грецією
28 серпня, 22:12
Поліція затримала кур'єра, який перевів гроші пенсіонера в криптовалюту на вказані організаторами рахунки
У Києві 77-річний лікар віддав «на перевірку СБУ» майже 2 млн грн
24 серпня, 15:24
На минулому Чемпіонаті світу Таїсія Онофрійчук була четвертою у багатоборстві
Таїсія Онофрійчук виступила у фіналі Чемпіонату світу 2026 у багатоборстві: результат
14 серпня, 21:57

Новини

Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня
Фаворити синхронно перемогли у скороченому турі УПЛ: усі результати шостого тижня
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
Визначився наступний суперник молодіжної збірної України з футболу
«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA
«Навіть не знала». Перша ракетка світу прокоментувала потрапляння на Підсумковий турнір WTA
Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ
Володар Кубка конструкторів Формули-1 прагне пришвидшити перехід інженера Ферстаппена – ЗМІ
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026
Волейбольна збірна України впевнено розібралася з Португалією на Євро-2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua