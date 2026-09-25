Перша в історії України абсолютна чемпіонка світу Марущак змінила громадянство

Уродженка Хмельницької області представлятиме азійську країну

Українська важкоатлетка Аліна Марущак, яка у 2021 році стала чемпіонкою світу в Узбекистані, представлятиме Бахрейн на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У 2021-2022 роках Марущак вважалася претенденткою на високі місця на континентальних та світових першостях, а також розглядалася як одна з можливих учасниць Олімпіади-2024. Проте у 2023 році вона отримала відсторонення від спорту через вживання гідрохлоротіазиду. Через це українська важкоатлетка на тривалий час зникла з міжнародних змагань та давно не з'являлася на радарах.

Але вже у 2026 році Марущак шокувала всіх своїм поверненням. І сталося воно не у складі збірної України. У травні вона виступила на Чемпіонаті Азії з важкої атлетики, представляючи... Бахрейн. Ця збірна має свою специфіку: завдяки значним доходам від нафтової галузі країна має фінансові можливості для натуралізації елітних спортсменів. У важкій атлетиці Бахрейн уже натуралізував Гора Мінасяна, який здобував для цієї країни олімпійську медаль, а тепер до команди приєдналася й Марущак. При цьому серед усіх олімпійських призерів Бахрейну, включно з бронзовим призером Мінасяном, немає жодного спортсмена, народженого в Бахрейні.

Тож Марущак, яка тепер виступатиме в олімпійській категорії до 86 кг, серйозно націлена на виступи на Олімпіаді саме від Бахрейну. Перший великий старт після повернення вона провела доволі потужно: на Чемпіонаті Азії Марущак посіла друге місце в двоборстві з результатом 265 кг. На Чемпіонаті світу ексукраїнка має попередню заявку на 270 кг, що наразі тримає її на четвертому місці у списку заявлених учасниць.

Нагадаємо, що Федерація важкої атлетики відкрила Росії двері на Чемпіонат світу. За рішенням виконкому федерації, спортсмени Росії та Білорусі всіх вікових груп можуть без обмежень брати участь у змаганнях під егідою IWF. «Система поширюється на всі вікові категорії, дозволяючи спортсменам кожної вікової групи брати участь у змаганнях IWF відповідно до чинних критеріїв та вимог», – йдеться в офіційній заяві федерації.