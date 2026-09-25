Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Перша в історії України абсолютна чемпіонка світу Марущак змінила громадянство

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Перша в історії України абсолютна чемпіонка світу Марущак змінила громадянство
Аліні Марущак довелося припинити свою кар'єру через вживання допінгу
фото: UWF

Уродженка Хмельницької області представлятиме азійську країну

Українська важкоатлетка Аліна Марущак, яка у 2021 році стала чемпіонкою світу в Узбекистані, представлятиме Бахрейн на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У 2021-2022 роках Марущак вважалася претенденткою на високі місця на континентальних та світових першостях, а також розглядалася як одна з можливих учасниць Олімпіади-2024. Проте у 2023 році вона отримала відсторонення від спорту через вживання гідрохлоротіазиду. Через це українська важкоатлетка на тривалий час зникла з міжнародних змагань та давно не з'являлася на радарах.

Але вже у 2026 році Марущак шокувала всіх своїм поверненням. І сталося воно не у складі збірної України. У травні вона виступила на Чемпіонаті Азії з важкої атлетики, представляючи... Бахрейн. Ця збірна має свою специфіку: завдяки значним доходам від нафтової галузі країна має фінансові можливості для натуралізації елітних спортсменів. У важкій атлетиці Бахрейн уже натуралізував Гора Мінасяна, який здобував для цієї країни олімпійську медаль, а тепер до команди приєдналася й Марущак. При цьому серед усіх олімпійських призерів Бахрейну, включно з бронзовим призером Мінасяном, немає жодного спортсмена, народженого в Бахрейні.

Тож Марущак, яка тепер виступатиме в олімпійській категорії до 86 кг, серйозно націлена на виступи на Олімпіаді саме від Бахрейну. Перший великий старт після повернення вона провела доволі потужно: на Чемпіонаті Азії Марущак посіла друге місце в двоборстві з результатом 265 кг. На Чемпіонаті світу ексукраїнка має попередню заявку на 270 кг, що наразі тримає її на четвертому місці у списку заявлених учасниць.

Нагадаємо, що Федерація важкої атлетики відкрила Росії двері на Чемпіонат світу. За рішенням виконкому федерації, спортсмени Росії та Білорусі всіх вікових груп можуть без обмежень брати участь у змаганнях під егідою IWF. «Система поширюється на всі вікові категорії, дозволяючи спортсменам кожної вікової групи брати участь у змаганнях IWF відповідно до чинних критеріїв та вимог», – йдеться в офіційній заяві федерації. 

Теги: чемпіонат світу важкоатлетка громадянство важка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гана Молл показала бликучий виступ на завершальних стартах сезону, двічі показавши результат за 4,90 м
Нова зірка американської легкої атлетики Молл може лишитися без $100 тис. призових
14 вересня, 15:50
Марлос отримав громадянство України
«Жив би в Україні, якби не війна». Екскапітан «Шахтаря» знайшов українця серед бразильців донеччан
8 вересня, 20:59
Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу – ЗМІ
Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу – ЗМІ
4 вересня, 13:35
Олександр Кобзистий приніс збірній України два заключні очки у матчі проти Чорногорії
Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України» Реклама
1 вересня, 01:50
Айнарс Багатскіс очікує важкої гри проти місцевої команди у Подгориці
Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс: «Проти нас у матчі з Чорногорією буде все» Реклама
30 серпня, 21:29
Святослав Михайлюк (ліворуч) набрав 13 очок
Збірна України сенсаційно здолала Грецію у відборі на баскетбольний Чемпіонат світу
28 серпня, 21:00
Українки здобули третю спільну медаль світових першостей
Лузан та Рибачок стали срібними призерками Чемпіонату світу з веслування
28 серпня, 16:32
Іван Ткаченко в останніх товариських матчах за збірну України набирав у середньому 12,5 очок
Баскетболіст збірної України Іван Ткаченко: Минулий сезон став для мене ще тим випробуванням Реклама
27 серпня, 20:50
Андрій Мельник тріумфував на континентальній першості у ваговій категорії до 85 кг
Важкоатлет Мельник став абсолютним чемпіоном Європи серед юнаків до 15 років
26 серпня, 16:37

Новини

Перша в історії України абсолютна чемпіонка світу Марущак змінила громадянство
Перша в історії України абсолютна чемпіонка світу Марущак змінила громадянство
Шалений старт сезону Ліги націй 2026/2027 від скандинавів: усі результати 24 вересня
Шалений старт сезону Ліги націй 2026/2027 від скандинавів: усі результати 24 вересня
Ліквідували дроном. ЗСУ на фронті знищили чемпіона Росії зі стрільби з лука
Ліквідували дроном. ЗСУ на фронті знищили чемпіона Росії зі стрільби з лука
Зірковий іспанський тенісист Алькарас розкритикував гру «Реала» на початку сезону
Зірковий іспанський тенісист Алькарас розкритикував гру «Реала» на початку сезону
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 матиме рекордний призовий фонд
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 матиме рекордний призовий фонд
«Ми слідкували за багатьма гравцями». Пресконференція Мальдери перед матчем з Угорщиною
«Ми слідкували за багатьма гравцями». Пресконференція Мальдери перед матчем з Угорщиною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua