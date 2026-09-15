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Михайло Кохан поділився враженнями від Абсолютного чемпіонату світу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Михайло Кохан поділився враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
Михайло Кохан отримав 40 тисяч євро за бронзу Абсолютного чемпіонату світу
фото: Вікіпедія

Українець завоював бронзу у метанні молота

Михайло Кохан поділився враженнями від Абсолютного чемпіонату світу, на якому він завоював бронзу у метанні молота з показником у 78,6 метрів. Про це повідомляє «Главком».

«В принципі, третє місце – це п'єдестал. А повертатися з п'єдесталу краще з медаллю, аніж за акредитацією зі змагань, правильно? Тому я задоволений. Не задоволений трішки собою, але все нормально

У другій половині сезону трішки все пішло по похилій. Нібито все було нормально, але будемо з тренером і з батьком думати, що трапилося, чому так, і намагатимемося виправити

У наступному році чемпіонат світу в Пекіні у такі ж самі дати, тому треба підготуватися саме на них»

Також українець не обійшов стороною тему призових. За бронзу на Абсолютному чемпіонаті світу він отримав 40 тисяв євро

«Метальникам молота не все одно на призові, тому що у нас немає Діамантової ліги. У нас лише золотий Континентальний тур, тому треба якось виживати. Ми, метальники, про це думали, скажу чесно. Взагалі це дуже круто, що такі змагання зробили».

«Сподіваюсь, наступного разу також буде молот. Можна ще дівчат сюди додати, бо моя сестра Меланія Кохан також підростає»

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics.

Раніше Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу.

 

Теги: Михайло Кохан легка атлетика

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