Дата та час догравання матчу усе ще невідомі

Усьому виною стала повітряна тривога

Матч 1/16 фіналу Кубку України між «Тростянцем» та «Черніговом» перенесено. Про це повідомляє пресслужба чернігівського клубу.

Гра мала відбутись у місті Тростянець на стадіоні імені Володимира Куца. З 11:00 за київським часом стартовому свистку заважала пролунати повітряна тривога.

Дата та час, на які перенесено поєдинок, залишаються невідомим. Цей поєдинок 1/16 фіналу є єдиним, який не було проведено у запланований термін.

«Тростянець» виступає у Другій лізі України у групі В, де за п'ять матчів набрав шість очок та посідає шосте місце. «Чернігів» грає у Першій лізі, де за сім турів набрав сім очок. Команда посідає 11-те місце турнріної таблиці.

Нагадаємо, що ЛНЗ у серії пенальті драматично вибив «Буковину» в 1/16 фіналу Кубка України.

До слова, «Верес» здолав «Куликів-Білку» у 1/16 фіналу Кубку України.