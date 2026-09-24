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Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 матиме рекордний призовий фонд

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 матиме рекордний призовий фонд
Польща вперше прийматиме настільки великий турнір
фото: Wikipedia

Передолімпійська континентальна першість може залучити набагато більше зірок, ніж очікувалося 

Рада European Athletics затвердила розмір призових у сумі 3,5 млн євро за Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2028 року, який відбудеться в польському Хожуві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Рекордні виплати тріумфаторам змагань 

Уперше гроші отримають не лише медалісти та автори найкращих результатів. Призові передбачені для всіх спортсменів, які посядуть місця з першого по восьме у кожній із 50 дисциплін. Так, чемпіони Європи в особистих видах отримають по 30 тис. євро, срібні призери матимуть 15 тис. євро, а бронзові – 10 тис. За четверте місце передбачено 5 тис. євро, за п'яте – 4 тис., шосте – 3 тис., сьоме – 2 тис., а восьме – 1 тис. євро. В естафетах призові будуть розподілені між членами команди.

Така система суттєво відрізнятиметься від попередніх чемпіонатів Європи, що проходили в Римі у 2024 році та Бірмінгемі у 2026-му. Тоді European Athletics виплачувала по 50 тис. євро за десять видатних результатів, тоді як загальної системи призових для восьми найкращих у кожній дисципліні не було. «Хочемо привезти до Сілезії найкращих легкоатлетів Європи та створити чемпіонат, який надовго залишиться в пам'яті спортсменів, глядачів і всієї легкоатлетичної спільноти», – заявив президент European Athletics Добромир Карамаринов.

Зростання статусу змагань

Чемпіонат Європи 2028 стане першим в історії Польщі головним європейським стадіонним турніром з легкої атлетики. До того Польща уже приймала Командний чемпіонат Європи у 2023 році, який входив до програми Європейських ігор у Кракові. Президент Польського союзу легкої атлетики Себастьян Хмара назвав змагання флагманським проєктом польської легкої атлетики.

Турнір планують провести у рік Олімпійських ігор, орієнтовно 3-8 червня, тобто до старту Ігор у Лос-Анджелесі. І через зростання заохочень очікується, що чемпіонат стане однією з головних подій європейського легкоатлетичного сезону 2028 року.

Нагадаємо, що стали відомі суми призових українських легкоатлетів за Абсолютний чемпіонат світу

Теги: чемпіонат Європи легка атлетика

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