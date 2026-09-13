Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань

Першому номеру світового рейтингу не вдалося потрапити до трійки найкращих

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став четвертим на Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

Стартові дві висоти, 2,17 метра та 2,22 метра, Дорощуку підкорилися досить легко, завдяки чому українець був серед лідерів фіналу. Але не всім спортсменам вдалося показати таку ж результативність: з фіналу уже на другій висоті вилетіли американець Таюс Вілсон та один з тіньових фаворитів Ян Штефела.

Висота 2,26 метра багато в чому стала вирішальною. Одразу три спортсмени, серед яких були Джанмарко Тамбері, Ерік Портільйо та Джавон Гаррісон, підкорили цю висоту з першої спроби і сформували проміжну трійку. А ось Олегу Дорощуку, як і Ромейну Бекфорду та Матеушу Колодзейськи довелося використати зайву спробу на цій позначці. Ба більше, поляк, який кілька тижнів тому став сенсаційним чемпіоном Діамантової ліги, зі змагань на 2,26 метра вилетів.

На висоті 2,30 метра у секторі лишилися п'ять спортсменів. Однак лише одному з них вдалося підкорити її з другої спроби. І ні для кого не було дивним, що цим спортсменом був олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері, який захопив лідерство у фіналі та першим з усіх фіналістів гарантував собі топ-3. До нього пізніше приєднався Джавон Гаррісон, який взяв 2,30 з третього разу та продовжив боротьбу у змаганнях. Змагання для Еріка Портільйо, Олега Дорощука та Ромейна Бекфорда натомість завершилися. Вони у підсумковій класифікації розташувалися саме в такому порядку через кількість використаних спроб на попередніх висотах.

На позначці 2,33 метра Тамбері знову підтвердив свої чемпіонські амбіції. Він підкорив планку з першої спроби, тоді як його єдиний конкурент Гаррісон не зміг цього зробити. Через це американець свої дві наступні спроби вирішив перенести на позначку 2,35 метра.

Те саме сталося і на наступній висоті: італієць знову блискуче стрибнув у першій же спробі, тому американцю довелося знову переносити планку ще вище – на позначку 2,37 метра. Але для Тамбері і ця висота проблемою не стала: він з другої спроби підкорив її! Одну спробу використав і Гаррісон, але вона була невдалою, тому йому довелося перенести свою останню спробу на космічну позначку 2,39 метра.

На 2,39 метра Тамбері собі остаточно гарантував золото і чек на 150 тис доларів, адже Гаррісон створити сенсацію не зумів і планку збив. Але італієць пішов далі і замовив висоту 2,41 метра, яку підкорювали лише кілька стрибунів в історії (серед них, до речі, був і українець Богдан Бондаренко). Щоправда, підкорити її Тамбері не вдалося, але що в нього точно вийшло, так це влаштувати справжнє шоу.

Легка атлетика. Абсолютний чемпіонат світу. Стрибки у висоту

Джанмарко Тамбері (Італія) 2,37 м Джавон Гаррісон (США) 2,30 м Ерік Портільйо (Мексика) 2,26 м Олег Дорощук (Україна) 2,26 м

Нагадаємо, що у перший день Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх завоювала золото, а третє місце посів Михайло Кохан.