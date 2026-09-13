Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань
Олег Дорощук був одним з фаворитів змагань
фото: athletix.ch

Першому номеру світового рейтингу не вдалося потрапити до трійки найкращих

Український стрибун у висоту Олег Дорощук став четвертим на Абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

Стартові дві висоти, 2,17 метра та 2,22 метра, Дорощуку підкорилися досить легко, завдяки чому українець був серед лідерів фіналу. Але не всім спортсменам вдалося показати таку ж результативність: з фіналу уже на другій висоті вилетіли американець Таюс Вілсон та один з тіньових фаворитів Ян Штефела. 

Висота 2,26 метра багато в чому стала вирішальною. Одразу три спортсмени, серед яких були Джанмарко Тамбері, Ерік Портільйо та Джавон Гаррісон, підкорили цю висоту з першої спроби і сформували проміжну трійку. А ось Олегу Дорощуку, як і Ромейну Бекфорду та Матеушу Колодзейськи довелося використати зайву спробу на цій позначці. Ба більше, поляк, який кілька тижнів тому став сенсаційним чемпіоном Діамантової ліги, зі змагань на 2,26 метра вилетів. 

На висоті 2,30 метра у секторі лишилися п'ять спортсменів. Однак лише одному з них вдалося підкорити її з другої спроби. І ні для кого не було дивним, що цим спортсменом був олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері, який захопив лідерство у фіналі та першим з усіх фіналістів гарантував собі топ-3. До нього пізніше приєднався Джавон Гаррісон, який взяв 2,30 з третього разу та продовжив боротьбу у змаганнях. Змагання для Еріка Портільйо, Олега Дорощука та Ромейна Бекфорда натомість завершилися. Вони у підсумковій класифікації розташувалися саме в такому порядку через кількість використаних спроб на попередніх висотах. 

На позначці 2,33 метра Тамбері знову підтвердив свої чемпіонські амбіції. Він підкорив планку з першої спроби, тоді як його єдиний конкурент Гаррісон не зміг цього зробити. Через це американець свої дві наступні спроби вирішив перенести на позначку 2,35 метра.

Те саме сталося і на наступній висоті: італієць знову блискуче стрибнув у першій же спробі, тому американцю довелося знову переносити планку ще вище – на позначку 2,37 метра. Але для Тамбері і ця висота проблемою не стала: він з другої спроби підкорив її! Одну спробу використав і Гаррісон, але вона була невдалою, тому йому довелося перенести свою останню спробу на космічну позначку 2,39 метра. 

На 2,39 метра Тамбері собі остаточно гарантував золото і чек на 150 тис доларів, адже Гаррісон створити сенсацію не зумів і планку збив. Але італієць пішов далі і замовив висоту 2,41 метра, яку підкорювали лише кілька стрибунів в історії (серед них, до речі, був і українець Богдан Бондаренко). Щоправда, підкорити її Тамбері не вдалося, але що в нього точно вийшло, так це влаштувати справжнє шоу. 

Легка атлетика. Абсолютний чемпіонат світу. Стрибки у висоту

  1. Джанмарко Тамбері (Італія) 2,37 м
  2. Джавон Гаррісон (США) 2,30 м
  3. Ерік Портільйо (Мексика) 2,26 м
  4. Олег Дорощук (Україна) 2,26 м

Нагадаємо, що у перший день Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики Ярослава Магучіх завоювала золото, а третє місце посів Михайло Кохан

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу легка атлетика Джанмарко Тамбері Олег Дорощук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Дорощук задовольнився «бронзою»
Дорощук здобув бронзову медаль фіналу сезону Діамантової ліги в стрибках у висоту
4 вересня, 22:30
Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу – ЗМІ
Україна та Польща планують подати спільну заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу – ЗМІ
4 вересня, 13:35
Україна провеа дуже успішні матчі квалфкації чемпіонату світу цього літа
«Ми виконали гарну роботу». Багатскіс підбив підсумки виступу збірної України у літніх матчах кваліфікації ЧС
2 вересня, 21:27
Фінал світової першості завершився скандалом
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
28 серпня, 17:28
Масаї Рассел після кількох близьких до світового рекорду забігів таки досягла найкращого часу в історії 100 м з бар'єрами
Свято для бар'єрного бігу: у Цюриху були побиті одразу два світові рекорди
28 серпня, 10:11
Іван Ткаченко в останніх товариських матчах за збірну України набирав у середньому 12,5 очок
Баскетболіст збірної України Іван Ткаченко: Минулий сезон став для мене ще тим випробуванням Реклама
27 серпня, 20:50
Саладуха: Ми маємо вчити спортсменів отримувати задоволення від змагань
Очільниця української легкої атлетики оцінила підсумки юніорського Чемпіонату світу 2026
17 серпня, 10:55
Ольга Саладуха очолює Федерацію легкої атлетики України з 2023 року
Ольга Саладуха: Від Сергія Бубки Україна чекає більшого інтерв'ю
16 серпня, 21:00
Ярослава Магучіх підвердила статус головної фаворитки змагань
Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики попри важкі погодні умови
16 серпня, 00:07

Новини

Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань
Дорощук виступив у фіналі Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики: підсумок змагань
«Манчестер Сіті» в меншості переграв у дербі «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
«Манчестер Сіті» в меншості переграв у дербі «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
«Зоря» не втримала перемогу над «Буковиною» у Прем'єр-лізі
«Зоря» не втримала перемогу над «Буковиною» у Прем'єр-лізі
Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
Історичний гранд Іспанії відправив у відставку тренера та виконавчого директора
Антонеллі виграв перший в історії Гран-прі Іспанії Формули-1 на вулицях Мадрида
Антонеллі виграв перший в історії Гран-прі Іспанії Формули-1 на вулицях Мадрида
«Полісся» завдало «Лівому Берегу» першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги
«Полісся» завдало «Лівому Берегу» першої поразки в сезоні Прем'єр-ліги

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
103K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Сьогодні, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua