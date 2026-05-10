Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї
Григорій Ільчишин минулого року здобував срібло на етапі Кубка світу в Уцзяні
фото: соціальні мережі

Григорій Ільчишин зумів обійти попереднє досягнення свого колеги за командою Ярослава Ткача

Перший етап Кубка світу зі скелелазіння у дисципліні «швидкість», що відбувся у китайському Уцзяні, став знаковим для української збірної завдяки низці рекордів, які поставили синьо-жовті. Про це повідомляє «Главком».

Новий європейський рекорд від Григорія Ільчишина

Одразу троє українських атлетів зуміли пробитися до фінальної стадії змагань, продемонструвавши результати, які виходять далеко за межі простої кваліфікації. Зокрема, Григорій Ільчишин у чоловічому заліку показав шостий час, подолавши підйом за 4,841 секунди, що офіційно стало новим рекордом Європи. Його колега по команді Ярослав Ткач також пройшов до фінальної частини з 13-м результатом, проте обидва спортсмени завершили виступи на стадії 1/8 фіналу: Ткач поступився японцю Рьо Омасі через прикре падіння, а Ільчишин не зміг випередити чинного олімпійського чемпіона Веддріка Леонардо.

Варто відзначити, що переможцем змагань став 16-річний китаєць Чжао Їчень, який під час півфіналу побив власний світовий рекорд і встановив планку на позначці 4,54 секунди. 

Сенсаційний виступ дебютантки Поліни Халькевич

Справжній історичний прорив відбувся у жіночому заліку, де 18-річна Поліна Халькевич стала першою українкою за останні п'ять років, якій вдалося кваліфікуватися до фіналу Кубка світу (до того до фіналу виходила Тетяна Колкоткіна у 2021-му в Солт-Лейк-Сіті. Її виступ у кваліфікації був настільки потужним, що зафіксований час 6,345 секунди став новим рекордом України. Це досягнення виглядає вражаючим на фоні попереднього найкращого результату країни – 7,11 секунди, який Халькевич встановила лише наприкінці 2025 року. У безпосередній боротьбі 1/8 фіналу українка продемонструвала результат 7,0 секунди, лише на чотири соті секунди поступившись американці Айсіс Ротфорк. 

Наступний етап Кубка світу відбудеться 28-31 травня у Мадриді. 

Нагадаємо, що українська каноїстка Людмила Лузан здобула друге золото Кубка світу з веслування з рекордним часом

Теги: скелелазіння рекорд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіна Кароль взяла участь в шоу «Нашебачення»
Тіна Кароль «встановила» спортивний рекорд в етері шоу «Нашебачення» (відео)
8 травня, 14:51
Гаррі Кейн і компанія зберегли шанси на фінал
Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
29 квiтня, 12:41
У наступному раунді сенсаційний Рафаель Ходар зустрінеться з першою ракеткою світу
В Іспанії новий Рафаель. 19-річний Ходар уперше у кар'єрі потрапив до 1/4 фіналу Мастерса
28 квiтня, 20:19
Іспанія, Велика Британія та Польща є головними покупцями українських яєць у 2026 році
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
23 квiтня, 12:24
Етель Катерхем незабаром виповниться 117 років
Найстаріша жінка світу назвала секрет довголіття: що відомо про 116-річну рекордсменку
22 квiтня, 21:30
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході
ГУР оновив список російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до переліку
22 квiтня, 11:38
Будинок у вигляді бджолиних сот став рекордсменом
На Черкащині будинок у вигляді бджолиних сот увійшов до Книги рекордів України (фото)
20 квiтня, 18:10
Найбільший атомний авіаносець ВМС США «Джеральд Р. Форд»
Суперавіаносець США застряг у нескінченній місії: подробиці
14 квiтня, 15:21
Національній виборчій комісії опублікували дані, згідно з якими, явка станом на 18:30 склала 77,80%
В Угорщині закрилися виборчі дільниці, явка досягла рекордно високого рівня
12 квiтня, 21:16

Новини

Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї
Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
Бомбардир «Атлетіко» вирішив покинути іспанський гранд – ЗМІ
Бомбардир «Атлетіко» вирішив покинути іспанський гранд – ЗМІ
Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
Футболісти «Шахтаря» облили Турана ігристим посеред пресконференції
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
Чемпіон Італії готовий продовжити контракт рекордсмена чемпіонату України – інсайдер
Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua