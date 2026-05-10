Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї

Григорій Ільчишин зумів обійти попереднє досягнення свого колеги за командою Ярослава Ткача

Перший етап Кубка світу зі скелелазіння у дисципліні «швидкість», що відбувся у китайському Уцзяні, став знаковим для української збірної завдяки низці рекордів, які поставили синьо-жовті. Про це повідомляє «Главком».

Новий європейський рекорд від Григорія Ільчишина

Одразу троє українських атлетів зуміли пробитися до фінальної стадії змагань, продемонструвавши результати, які виходять далеко за межі простої кваліфікації. Зокрема, Григорій Ільчишин у чоловічому заліку показав шостий час, подолавши підйом за 4,841 секунди, що офіційно стало новим рекордом Європи. Його колега по команді Ярослав Ткач також пройшов до фінальної частини з 13-м результатом, проте обидва спортсмени завершили виступи на стадії 1/8 фіналу: Ткач поступився японцю Рьо Омасі через прикре падіння, а Ільчишин не зміг випередити чинного олімпійського чемпіона Веддріка Леонардо.

Варто відзначити, що переможцем змагань став 16-річний китаєць Чжао Їчень, який під час півфіналу побив власний світовий рекорд і встановив планку на позначці 4,54 секунди.

Сенсаційний виступ дебютантки Поліни Халькевич

Справжній історичний прорив відбувся у жіночому заліку, де 18-річна Поліна Халькевич стала першою українкою за останні п'ять років, якій вдалося кваліфікуватися до фіналу Кубка світу (до того до фіналу виходила Тетяна Колкоткіна у 2021-му в Солт-Лейк-Сіті. Її виступ у кваліфікації був настільки потужним, що зафіксований час 6,345 секунди став новим рекордом України. Це досягнення виглядає вражаючим на фоні попереднього найкращого результату країни – 7,11 секунди, який Халькевич встановила лише наприкінці 2025 року. У безпосередній боротьбі 1/8 фіналу українка продемонструвала результат 7,0 секунди, лише на чотири соті секунди поступившись американці Айсіс Ротфорк.

Наступний етап Кубка світу відбудеться 28-31 травня у Мадриді.

Нагадаємо, що українська каноїстка Людмила Лузан здобула друге золото Кубка світу з веслування з рекордним часом.