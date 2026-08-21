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«Помилки є...». Голова Федерації легкої атлетики оцінила роботу міністра молоді та спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Помилки є...». Голова Федерації легкої атлетики оцінила роботу міністра молоді та спорту
Саладуха розповіла про конструктивний діалог з Бідним
фото: Fb Матвія Бідного

Саладуха про Бідного: Він комунікабельний, готовий до дискусії

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) і народна депутатка Ольга Саладуха в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментувала роботу Матвія Бідного на чолі Міністерства молоді та спорту.

«З приводу Матвія Бідного: так, він залишився (у новому уряді – «Главком»). Він комунікабельний, готовий до дискусії, у нас нормальний, конструктивний діалог. Помилки є, як і в кожної людини, – обговорюємо їх у робочому порядку. Є підкомітети, комітети. Профільний комітет у Раді невеликий, але всі люди зі спорту і розуміють, що це таке. Якщо повертатися до теми фінансування, то курс долара зростає, є певна інфляція, а бюджет залишається тим самим. Чи достатньо робиться для спорту? Тут треба зважати на об’єктивні умови воєнного часу – сьогодні дуже важко щось робити. Однак ми маємо зробити все можливе, щоб була взаємодія з Міністерством. І міністр спорту також має доносити можливості галузі, захищати її», – сказала Саладуха.

Глава Федерації висловила задоволення, що ідея об'єднати Міністерства культури і спорту не реалізувалася.

«Спорт повинен мати власний голос – окремого міністра, який доводитиме в уряді, що спорт важливий, і буде голосом спільноти. Я говорила з декількома керівниками федерацій інших країн, і вони кажуть: якщо, не дай Боже, міністерства об’єднаються і не буде свого міністра, лобіювати інтереси спорту стане дуже важко», – вважає Саладуха.

Нагадаємо, Ольга Саладуха прокоментувала позицію члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубки щодо санкцій проти російських спортсменів.

«Про пана Сергія Бубку: публічної, чіткої, безкомпромісної позиції щодо агресора, чесно кажучи, я не чула. І, за моїм відчуттям, багато хто з українського спортивного середовища може сказати те саме. Ми як федерація, звичайно, очікували на підтримку: наші стадіони зруйновані, спортсмени гинуть, багато хто в полоні або пішов воювати – а вони мали б змагатися і готуватися до Олімпійських ігор.

Знаю, що від нього як від члена Міжнародного олімпійського комітету багато хто чекає більшого. Але за Олімпійською хартією члени МОК не є делегатами своїх країн, тож формально такого обов’язку він, можливо, не має. Проте є моральна позиція, яка під час війни, на моє переконання, важливіша», – зазначила Саладуха.

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Теги: спорт Міністерство молоді і спорту України Ольга Саладуха Матвій Бідний

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