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Колишній президент Федерації легкої атлетики Пронін освідчився відомій співачці Skylerr

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Колишній президент Федерації легкої атлетики Пронін освідчився відомій співачці Skylerr
Євген Пронін та Skylerr підтвердили чутки про свої стосунки наприкінці минулого року
фото: Інстаграм Євгена Проніна та Skylerr

Пара поділилася в Інстаграмі моментами особливого дня

Відомий український юрист Євген Пронін, який виконував обов'язки Президента Федерації легкої атлетики, поділився у своїх соціальних мережах звісткою про пропозицію руки і серця, яку він зробив співачці Skylerr. Про це повідомляє «Главком».

Милі кадри пропозиції

У своєму Інстаграмі Skylerr, справжнє ім'я якої Валерія Кудрявець, опублікувала спільне відео. Воно починалося під її новий трек «Червоний мак», аж ось Євген Пронін раптово став на одне коліно і шокував кохану своєю пропозицією. Співачка неймовірно зраділа і сказала «Так», тож тепер вона – наречена!

У коментарях пару вже встигли привітати як зірки шоу-бізнесу (Леся Нікітюк, Даша Кубік, Надя Дорофеєва, Fiinka та інші), так і спортивного світу (Владислав Гераскевич, Марина Бех-Романчук, Влада Зінченко та інші). 

Сам Пронін також повідомив у себе в Телеграм-каналі про зміну статусу дуже коротко, але влучно – він написав «Одружуюся». 

Історія кохання пари

Історія кохання української співачки Skylerr та адвоката Євгена Проніна почалася із соціальних мереж. Вони певний час стежили одне за одним в Instagram, Пронін підтримував творчість артистки, а згодом вони почали переписуватися. Перша зустріч відбулася досить незвично – на Байковому кладовищі в Києві. Пронін, який цікавиться історією цього місця та проводить там екскурсії, запропонував Skylerr особисто показати його. Після цієї прогулянки вони стали більше спілкуватися, а згодом їхні стосунки набули романтичного характеру.

За словами пари, романтичний етап почався після спільного походу на концерт, а перший поцілунок відбувся вже вдома. Спочатку Skylerr та Пронін навмисно не афішували стосунки, оскільки хотіли залишити цей період лише для себе. Чутки про їхній роман з'являлися ще у 2025 році, а наприкінці того року вони підтвердили стосунки спільною публікацією.

Нагадаємо, що адвокат Пронін розповів про ситуацію з передачею «Моршинської» переможцю конкурсу на управління активом

Теги: адвокат співачка одруження легка атлетика

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