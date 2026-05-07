Син Суркіса став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу

glavcom.ua
В’ячеслав Суркіс зіграв 100 матчів за «Динамо» в юніорському Чемпіонаті України
фото: ФК Динамо

Воротар є сином колишнього президента «Динамо» та Федерації футболу України Григорія Суркіса

Воротар «Динамо» U19 В’ячеслав Суркіс став рекордсменом юніорського Чемпіонату України з футболу за кількістю зіграних матчів у турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт турніру.

Суркіс досяг цього показника в матчі 26-го туру юніорської ліги з «Шахтарем» U19 (4:1). Голкіпер провів за киян 81 гру, а також перед цим 19 матчів за «Зорю». Загалом у нього тепер 100 поєдинків.

В’ячеслав став першим, хто досягнув цієї позначки. Водночас до кінця чемпіонату її можуть перетнути Олексій Плічко («Металіст 1925») та Віктор Тригуб (Колос»). 

Футболісти U19, які провели найбільше матчів у юніорському Чемпіонаті України

  • 1. В’ячеслав Суркіс («Зоря», «Динамо») – 100 матчів (з 2023 року – дотепер)
  • 2. Олексій Плічко («Металіст 1925», «Дніпро-1», «Кривбас») – 97 (з 2023 року – дотепер)
  • 3-4. Святослав Матяш («Кривбас») – 96 (2023-2026)
  • 3-4. Віктор Тригуб («Колос») – 96 (з 2023 року – дотепер)
  • 5. Орест Лепський («Верес», ЛНЗ) – 93 (з 2023 року – дотепер)

До сезону-2025/26 володарем рекорду за кількістю матчів у юніорському чемпіонаті України з футболу був гравець «Ворскли» Станіслав Прус (86). Протягом сезону його показник перевершили вісім футболістів, серед яких і Суркіс-молодший.

Окрім виступу в юніорському Чемпіонаті України з футболу В’ячеслав Суркіс встиг дебютувати і за основну команду киян. Він вийшов на 81-й хвилині гри проти «Епіцентру» (4:0).

Нагадаємо, раніше контрольно-дисциплінарний комітет УАФ відсторонив футболіста «Динамо» (Київ) В’ячеслава Суркіса від участі у змаганнях на 3 матчі за використання кривдних, непристойних слів.

Теги: Григорій Суркіс НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

