16-річна Марта Костюк вийшла в 1/4 турніру в Іспанії і підійметься на 17 позицій



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Марта Костюк втретє в сезоні перемогла суперницю із топ-100 Великий теніс України

Українка обіграла сіяну третьою суперницю із топ-100

У другому колі турніру із серії ITF World Tennis Tour в іспанському Ла-Бісбалі-дель-Ампурдані з призовим фондом $ 60 000+Н 280-та ракетка світу, 16-річна українка Марта Костюк, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, здобула перемогу над Штефані Фьоґеле зі Швейцарії (WTA №96) - 6:2, 6:3.

Матч тривав годину і вісім хвилин.

Ця перемога стала для Костюк третьою в поточному сезоні у матчах з суперницями з топ-100: в грудні Марта обіграла британку Гізер Вотсон (WTA №91) на турнірі в Брісбені, а півтора тижні тому впоралася з американкою Амандою Анісімовою (WTA №53) в Мадриді.

Завдяки виходу в 1/4 фіналу іспанського турніру Костюк підійметься в рейтингу мінімум на 17 позицій. У живому рейтингу WTA українка вже 263-тя, я якщо вийде у півфінал, то буде у числі 250-ти.

У чвертьфіналі змагань Марта зустрінеться з китаянкою Ван Сіюй (WTA №164), яка перемогла Даніелу Сеґель із Чилі. Майбутні суперниці зустрічалися між собою тричі. Всі ці матчі відбувалися в Австралії. В Берні-2018 і Лонсентоні-2019 перемагала Костюк, у Берні-2019 - Ван Сіюй.