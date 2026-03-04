Багаторазова чемпіонка Росії з плавання поскаржилася на низьку зарплату в збірній

Єгорова: Я в повному шоці. Моя зарплата на сьогоднішній день – 17000 рублів (150 євро)

Єгорова назвала свою зарплату «приниженням»

Російська плавчиня Анна Єгорова поскаржилася на зарплату в збірній РФ. Про це повідомляє «Главком».

На скріншоті, опублікованому 27-річною спортсменкою, зазначено, що їй було виплачено 17878 ​​рублів 28 копійок (приблизно 150 євро).

«Ви знаєте, я дуже люблю плавання. І я плаваю не за гроші. Можливо, якби я плавала за гроші, я давно б перестала плавати. Я у спорті не заради контрактів. Я в ньому тому, що це моє життя.

Я багато разів довела свій рівень, я у збірній із 2013 року. Багаторазова чемпіонка Росії. Рекордсменка Росії. Багаторазовий призер чемпіонатів Європи. І я досі у строю.

Так, зараз я вже вікова спортсменка. Так, у мене був переломний момент. Але я не здалася. Я продовжую тренуватись щодня.

Сьогодні я в повному шоці. Моя зарплата на сьогоднішній день – 17000 рублів (150 євро).

17000 рублів – це зарплата спортсменки, яка неодноразово демонструвала свої результати.

Я вважаю це приниженням. Знеціненням. Неповагою до праці», – написала Єгорова у соцмережі.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.