На Чемпіонаті США з півмарафону три бігунки програли через помилку організаторів

Маклейн, Герлі, Кургат отримають виплати через прикру випадковість

Жіночий чемпіонат США з напівмарафону 2026 року в Атланті завершився гучним скандалом, який став справжнім шоком для легкоатлетичної спільноти. Про це повідомляє «Главком».

Що трапилося під час американської першості?

За півтора кілометра до фінішу головна фаворитка забігу Джесс Макклейн, яка впевнено лідирувала з відривом понад хвилину, була помилково спрямована автомобілем супроводу не в той бік. За нею послідували її найближчі суперниці – Една Кургат та Емма Грей Герлі. Спортсменки пробігли близько 500 метрів у неправильному напрямку, перш ніж зрозуміли помилку та розвернулися. У підсумку лідерки подолали додатковий кілометр, витративши на це близько трьох хвилин зайвого часу. Через цей інцидент Макклейн фінішувала лише дев'ятою, а перемогу здобула Моллі Борн, яка під час фатального повороту перебувала далеко позаду.

Пояснення від організаторів

В Atlanta Track Club пояснили, що причиною збою стала робота правоохоронців. Поліцейські, які мали маркувати складний маршрут, отримали екстрений виклик про поранення офіцера і терміново залишили свої пости. Офіцери, які прийшли їм на заміну, не були ознайомлені зі специфікою траси, що включала пішохідний міст. Побачивши, що поліцейський мотоцикл поїхав в іншому напрямку, водій провідного автомобіля вирішив, що маршрут було змінено в останній момент, і повів атлеток за собою, що і призвело до катастрофічних наслідків для результатів гонки.

Реакція організаторів та чемпіонки на прикру подію

Оскільки офіційні правила не дозволяють змінювати результати протоколу після фінішу, апеляцію атлеток було відхилено, проте організатори вирішили відновити справедливість фінансово. Atlanta Track Club оголосив, що виплатить Джесс Макклейн повну суму призових за перше місце у розмірі 20 тисяч доларів, а Емма Герлі та Една Кургат розділять між собою виплати за друге та третє місця. Благородною виявилася і реакція формальної переможниці Моллі Борн. Вона публічно заявила, що не вважає себе справжньою чемпіонкою та планує відмовитися від місця у збірній на чемпіонат світу, оскільки перемога дісталася їй не через спортивну перевагу, а через випадковість.

Питання відбору на чемпіонат світу

Попри провальний виступ, для атлеток, які стали заручницями ситуації, залишається надія на міжнародну арену. Турнір в Атланті був кваліфікаційним етапом на Чемпіонат світу з бігу по шосе, що відбудеться у вересні в Копенгагені. Національна федерація повідомила, що відбір до збірної залишатиметься відкритим до травня. Це дає Макклейн та її колегам шанс потрапити до команди за іншими критеріями, зокрема за часовими показниками.

Нагадаємо, що один з найкращих марафоністів світу відбуде дискваліфікацію за вживання допінгу. Переможець престижного Нью-Йоркського марафону, 31-річний кенієць Альберт Корір, отримав відсторонення від змагань.