Меркушина зупинилася за крок від другої нагороди юніорського Чемпіонату світу з біатлону

Меркушина зупинилася за крок від другої нагороди юніорського Чемпіонату світу з біатлону
Олександра Меркушина програла бронзовій призерці німкені Сідней Вюстлінґ лише 2.4 секунди
фото: Biathlon.com.ua/Дмитро Євенко

На стрільбі Меркушина допустила три промахи

П'ятий змагальний день юніорського чемпіонату світу 2026 з біатлону завершувала спринтерська гонка юніорок на 7.5 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Участь у гонці взяли чотири спортсменки збірної України.

Результат Меркушиної

Олександра Меркушина, яка в Арбері вже здобула «срібло» індивідуальної гонки, була близькою до своєї другої медалі чемпіонату – посіла четверте місце.

На стрільбі Меркушина допустила три промахи – найбільше серед біатлоністок у фінішному топ-10, – які стали вирішальними в боротьбі українки за медаль. Олександра програла бронзовій призерці, німкені Сідней Вюстлінґ лише 2.4 секунди.

Юніорський Чемпіонат світу. Спринт (юніорки)

  • 1. Естере Вольфа (Латвія, 1+0) 21:39.8
  • 2. Інка Гамалайнен (Фінляндія, 1+0) +53.9
  • 3. Сідней Вюстлінґ (Німеччина, 1+0) +1:07.2
  • 4. Олександра Меркушина (Україна, 2+1) +1:09.6
  • 5. Манка Цасерман (Словенія, 1+0) +1:18.7
  • 6. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія, 2+0) +1:32.9
    ...
  • 9. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1) +1:51.3
  • 16. Валерія Шейгас (Україна, 0+0) +1:49.0
  • 42. Поліна Пуцко (Україна, 2+0) +4:08.7

Юніорська світова першість продовжиться одразу чотирма гонками в четвер, 5 березня: жіночі й чоловічі масстарти-60 відбудуться в обох вікових групах. Старт змагального дня – об 11:30 за київським часом.

