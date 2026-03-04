Меркушина зупинилася за крок від другої нагороди юніорського Чемпіонату світу з біатлону

На стрільбі Меркушина допустила три промахи

П'ятий змагальний день юніорського чемпіонату світу 2026 з біатлону завершувала спринтерська гонка юніорок на 7.5 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Участь у гонці взяли чотири спортсменки збірної України.

Результат Меркушиної

Олександра Меркушина, яка в Арбері вже здобула «срібло» індивідуальної гонки, була близькою до своєї другої медалі чемпіонату – посіла четверте місце.

На стрільбі Меркушина допустила три промахи – найбільше серед біатлоністок у фінішному топ-10, – які стали вирішальними в боротьбі українки за медаль. Олександра програла бронзовій призерці, німкені Сідней Вюстлінґ лише 2.4 секунди.

Юніорський Чемпіонат світу. Спринт (юніорки)

1. Естере Вольфа (Латвія, 1+0) 21:39.8

2. Інка Гамалайнен (Фінляндія, 1+0) +53.9

3. Сідней Вюстлінґ (Німеччина, 1+0) +1:07.2

4. Олександра Меркушина (Україна, 2+1) +1:09.6

5. Манка Цасерман (Словенія, 1+0) +1:18.7

6. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія, 2+0) +1:32.9

...

... 9. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1) +1:51.3

16. Валерія Шейгас (Україна, 0+0) +1:49.0

42. Поліна Пуцко (Україна, 2+0) +4:08.7

Юніорська світова першість продовжиться одразу чотирма гонками в четвер, 5 березня: жіночі й чоловічі масстарти-60 відбудуться в обох вікових групах. Старт змагального дня – об 11:30 за київським часом.