Меркушина зупинилася за крок від другої нагороди юніорського Чемпіонату світу з біатлону
На стрільбі Меркушина допустила три промахи
П'ятий змагальний день юніорського чемпіонату світу 2026 з біатлону завершувала спринтерська гонка юніорок на 7.5 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Участь у гонці взяли чотири спортсменки збірної України.
Результат Меркушиної
Олександра Меркушина, яка в Арбері вже здобула «срібло» індивідуальної гонки, була близькою до своєї другої медалі чемпіонату – посіла четверте місце.
На стрільбі Меркушина допустила три промахи – найбільше серед біатлоністок у фінішному топ-10, – які стали вирішальними в боротьбі українки за медаль. Олександра програла бронзовій призерці, німкені Сідней Вюстлінґ лише 2.4 секунди.
Юніорський Чемпіонат світу. Спринт (юніорки)
- 1. Естере Вольфа (Латвія, 1+0) 21:39.8
- 2. Інка Гамалайнен (Фінляндія, 1+0) +53.9
- 3. Сідней Вюстлінґ (Німеччина, 1+0) +1:07.2
- 4. Олександра Меркушина (Україна, 2+1) +1:09.6
- 5. Манка Цасерман (Словенія, 1+0) +1:18.7
- 6. Сільє Берг-Кнутсен (Норвегія, 2+0) +1:32.9
...
- 9. Тетяна Тарасюк (Україна, 0+1) +1:51.3
- 16. Валерія Шейгас (Україна, 0+0) +1:49.0
- 42. Поліна Пуцко (Україна, 2+0) +4:08.7
Юніорська світова першість продовжиться одразу чотирма гонками в четвер, 5 березня: жіночі й чоловічі масстарти-60 відбудуться в обох вікових групах. Старт змагального дня – об 11:30 за київським часом.
