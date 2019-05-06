Рейтинг WTA: Марта Костюк підійметься на 44 позиції, Світоліна може поступитися чотирьом суперницям

Марта Костюк поступово повертає втрачені позиції WTA tennis

З наступного тижня українки суттєво переінакшать свої місця в табелі про ранги

Турнір із серії Premier в іспанській столиці Мадриді суттєво перекроїть рейтинг Всесвітньої тенісної асоціації (WTA). Особливо - позиції українських тенісисток, які спершу, пробившись в основну сітку вп'ятьох, встановили рекорд, а потім, майже так само дружно змагання покинули.

Як то не дивно, але поразка Еліни Світоліної в стартовому раунді від француженки Полін Парментьє не те що не відкинула лідерку українського тенісу назад, але поки навіть на один щабель - на п'яту позицію -підняла. Все тому, що так само невдало Еліна виступила у Мадриді і торік. Щоправда, чешка Кароліна Плішкова, яка перемогла в першому раунді ще одну одеситку Даяну Ястремську, може повернутися на п'яту сходинку в разі виходу в чвертьфінал. Також Світоліну за підсумками Мадриду здатні обійти американка Слоан Стівенс, австралійка Ешлі Барті та голландка Кікі Бертенс.

Додамо, що японка Наомі Осака, яка очолює рейтинг, може втратити першу позицію за умови, якщо не проб'ється у чвертьфінал, а румунка Сімона Галеп чи німкеня Анжелік Кербер, яка перемогла Лесю Цуренко, турнір у Мадриді виграють.

Сама Цуренко попри ранню поразку вочевидь свою 26-ту позицію збереже, а ось Даяна Ястремська опуститься мінімум на три місця - у live-рейтингу вона вже 41-ша.

Зате продовжує стрімко прогресувати Катерина Козлова. Четверта наразі ракетка України пробилася в основну сітку мадридського «Прем'єра» крізь кваліфікацію і вже стала єдиною зі співвітчизниць, хто пройшов у друге коло турніру. Цей успіх дозволить піднятися Козловій мінімум на 11 позицій (тиждень вона розпочинала 85-ю). А в разі перемоги в другому колі над Кароліною Плішковою Катерина не лише допоможе Світоліній, а й зможе піднятися на 66-те місце сама. А звідти до особистого рекорду - 62-ї позиції в рейтингу - рукою подати.

Найстрімкіше за останніх два тижні прогресує 16-річна Марта Костюк. Завдяки півфіналу на турнірі із серії ITF у швейцарському Кіассо і виходу в основну сітку Мадрида, де юна киянка програла чешці Крістіні Плішковій, Марта підійметься відразу на 44 позиції і стане 276-ю. Звісно, до особистих рекордів - місця поруч із першою сотнею - ще далеко, але тенденції до повернення помітні.

А ось ще одна українка Катерина Завацька 17 позицій втратила, навіть не дивлячись на повторення торішнього високого результату - виходу в фінал турніру із серії ITF в німецькому Вісбадені. Поступившись у вирішальному матчі чешці Барборі Крейчиковій, 21-річна волинянка у поточному рейтингу скотилася на 193-тє місце. Своє становище Катерина спробує виправити, стартувавши завтра, 7 травня, на турнірі із серії ITF у французькому Кань-сюр-Мері. Правда, перша суперниця там доволі непроста - 142-га у поточному табелі про ранги Тамара Корпач із Німеччини.