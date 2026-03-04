Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї
Медведєв став переможцем змагань ATP500 в Дубаї, але відсвятував росіянин його здобуття у сховищі
фото: Reuters

Медведєв, Рубльов і Хачанов зможуть виступити на основних змаганнях після затримки з вильотом зі столиці ОАЕ

Російські тенісисти Даніїл Медведєв, Андрій Рубльов та Карен Хачанов після виступу на турнірі в Дубаї пропустили виставковий турнір в США через бомбардування Іраном країн Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком».

Важкий кінець тижня для російських тенісистів

Медведєв, Рубльов та Хачанов протягом кількох днів перебували в стані повної невизначеності, не маючи можливості залишити ОАЕ. Квитки на рейси до США анулювалися один за одним, а найбільші авіахаби регіону припинили роботу. Карен Хачанов пізніше зізнався, що цей час вони з сім'єю провели в «підвішеному стані», намагаючись підтримувати форму в тренажерних залах готелів, поки небо над затокою було закрите для цивільної авіації.

Оскільки прямі вильоти з Дубая та Катару стали неможливими, тенісисти були змушені шукати альтернативні шляхи. Щоб нарешті вибратися з регіону, Медведєв, Рубльов та Хачанов здійснили виснажливий переїзд на автомобілях через кордон до сусіднього Оману. Тільки з Муската їм вдалося сісти на спеціальний евакуаційний рейс до Стамбула, який організувала ATP. Цей маршрут став єдиним шансом встигнути на американську серію турнірів, хоча він і коштував спортсменам багатьох годин додаткової втоми та нервового напруження.

Пропущений виставковий турнір

Через тривалу затримку Медведєв і Рубльов офіційно не встигли на виставковий турнір Eisenhower Cup, де вони мали виступати у вівторок ввечері. Замість запланованого комфортного прибуття за тиждень до основних змагань, росіяни дісталися Каліфорнії лише 4 березня – за два дні до своїх перших матчів. Медведєв відверто розповів, що 12-годинна різниця в часі між Дубаєм та Індіан-Веллсом вимагає щонайменше 5 днів для повної акліматизації, але тепер їм доведеться виходити на корт в стані жорсткого «джетлагу».

Тепер головним питанням залишається фізичний стан гравців. Після багатоденного стресу, автомобільного переїзду через пустелю та багатоступеневого перельоту, російські тенісисти матимуть лише один повноцінний день на тренування перед матчами другого кола, що розпочнуться 7 березня. Попри те, що Медведєв є 11-м сіяним, а Рубльов – 17-м, їхні шанси на високий результат у Каліфорнії суттєво знизилися.

Нагадаємо, що на тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів. Гра, в якій зустрічалися Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь), перервали по ходу третього сета. 

Теги: теніс Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як ліквідація Хаменеї вдарить по Росії
Крах іранської теократії: як падіння союзника вдарить по Кремлю
2 березня, 12:32
Запуск іранської балістичної ракети Fatteh-110
Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС
1 березня, 15:59
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
Іран під ударом: чому це вигідно Україні і чим це ризиковано
1 березня, 07:37
Рятувальники та мешканці розбирають завали після американо-ізраїльського удару по початковій школі для дівчат у Мінабі
В Ірані загинули понад 100 дівчат внаслідок американо-ізраїльського удару по школі
1 березня, 04:50
Рішення Лондона вплинуло на плани США щодо операції проти Ірану
Британія відмовила США у доступі до баз для можливих ударів по Ірану
20 лютого, 17:05
Переговори США та Ірану в Омані завершилися домовленістю про нову зустріч
США та Іран завершили ядерні переговори в Омані
6 лютого, 17:11
Для успіху в 1/4 фіналу Олійниковій вистачило двох сетів
Олійникова вперше у кар’єрі пробилася до півфіналу турніру WTA
5 лютого, 16:34
Хлопчик на трибунах був змушений відірвати прапор країни-агресора із банера на підтримку Рубльова
Організатори змусили вболівальника відірвати прапор Росії з плаката на підтримку тенісиста з РФ
26 лютого, 14:19
Марк Кауфман посідав лише 2023 місце світового рейтингу в парному розряді
Російський тенісист отримав бан від спорту через порушення антикорупційних правил
24 лютого, 22:54

Новини

Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї
Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї
На Чемпіонаті США з півмарафону три бігунки програли через помилку організаторів
На Чемпіонаті США з півмарафону три бігунки програли через помилку організаторів
Багаторазова чемпіонка Росії з плавання поскаржилася на низьку зарплату в збірній
Багаторазова чемпіонка Росії з плавання поскаржилася на низьку зарплату в збірній
«Шахтар» пропустить один із турів УПЛ у березні
«Шахтар» пропустить один із турів УПЛ у березні
«Серце розбите»: зірка збірної України відреагувала на важку травму
«Серце розбите»: зірка збірної України відреагувала на важку травму
Меркушина зупинилася за крок від другої нагороди юніорського Чемпіонату світу з біатлону
Меркушина зупинилася за крок від другої нагороди юніорського Чемпіонату світу з біатлону

Новини

Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
Вчора, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Вчора, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua