Провідні російські тенісисти не зіграли на виставковому турнірі в США після колапсу в Дубаї

Медведєв став переможцем змагань ATP500 в Дубаї, але відсвятував росіянин його здобуття у сховищі

Медведєв, Рубльов і Хачанов зможуть виступити на основних змаганнях після затримки з вильотом зі столиці ОАЕ

Російські тенісисти Даніїл Медведєв, Андрій Рубльов та Карен Хачанов після виступу на турнірі в Дубаї пропустили виставковий турнір в США через бомбардування Іраном країн Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком».

Важкий кінець тижня для російських тенісистів

Медведєв, Рубльов та Хачанов протягом кількох днів перебували в стані повної невизначеності, не маючи можливості залишити ОАЕ. Квитки на рейси до США анулювалися один за одним, а найбільші авіахаби регіону припинили роботу. Карен Хачанов пізніше зізнався, що цей час вони з сім'єю провели в «підвішеному стані», намагаючись підтримувати форму в тренажерних залах готелів, поки небо над затокою було закрите для цивільної авіації.

Оскільки прямі вильоти з Дубая та Катару стали неможливими, тенісисти були змушені шукати альтернативні шляхи. Щоб нарешті вибратися з регіону, Медведєв, Рубльов та Хачанов здійснили виснажливий переїзд на автомобілях через кордон до сусіднього Оману. Тільки з Муската їм вдалося сісти на спеціальний евакуаційний рейс до Стамбула, який організувала ATP. Цей маршрут став єдиним шансом встигнути на американську серію турнірів, хоча він і коштував спортсменам багатьох годин додаткової втоми та нервового напруження.

Пропущений виставковий турнір

Через тривалу затримку Медведєв і Рубльов офіційно не встигли на виставковий турнір Eisenhower Cup, де вони мали виступати у вівторок ввечері. Замість запланованого комфортного прибуття за тиждень до основних змагань, росіяни дісталися Каліфорнії лише 4 березня – за два дні до своїх перших матчів. Медведєв відверто розповів, що 12-годинна різниця в часі між Дубаєм та Індіан-Веллсом вимагає щонайменше 5 днів для повної акліматизації, але тепер їм доведеться виходити на корт в стані жорсткого «джетлагу».

Тепер головним питанням залишається фізичний стан гравців. Після багатоденного стресу, автомобільного переїзду через пустелю та багатоступеневого перельоту, російські тенісисти матимуть лише один повноцінний день на тренування перед матчами другого кола, що розпочнуться 7 березня. Попри те, що Медведєв є 11-м сіяним, а Рубльов – 17-м, їхні шанси на високий результат у Каліфорнії суттєво знизилися.

Нагадаємо, що на тенісному турнірі в ОАЕ були призупинені матчі через звуки вибухів. Гра, в якій зустрічалися Хаято Мацуока (Японія) та Данило Остапенков (Білорусь), перервали по ходу третього сета.