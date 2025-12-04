Титуловані американські гросмейстери зіграли в шахи під водою

Зараз у цій дисципліні проводяться щорічні чемпіонати світу в Лондоні, а також національні змагання в кількох країнах

Німанн взяв реванш у Каруани після поразки на національній першості

В Кейптауні в межах фестивалю Grand Slam Freestyle Chess пройшла виставкова подія, де шахові партії проводилися під водою. Про це повідомляє «Главком».

Цей формат, винайдений у 2012 році Етаном Ільфельдом, засновником Олімпіади розумових видів спорту, вимагає від гравців не лише глибокого аналізу гри, але й значної фізичної витривалості та здатності затримувати дихання. Матчі проходили у басейні на даху готелю Silo в Кейптауні, де шахова дошка була розміщена на глибині 1,1 метра.

За правилами, гравець робив хід, пірнаючи та затримаючи дихання, після чого піднімався на поверхню, щоб набрати повітря, а його опонент мав миттєво пірнути для виконання наступного ходу. Американський гросмейстер Ганс Німанн, який до початку змагань вже заявляв про своє бажання додати «підводну» корону до своєї колекції, став переможцем турніру, обігравши у фіналі свого співвітчизника, гросмейстера Фабіано Каруану. У матчі за третє місце тріумфував наймолодший в історії чемпіон Кубка світу Жавохір Сіндаров, який здолав Відіта Гуджраті.

Проте після перемоги Німанн не зупинився на цьому, зігравши показову партію проти попереднього чемпіона світу з підводних шахів Міхала Мазуркевича, який був присутній як консультант. Попри ранній «зівок», що призвів до втрати якості, американський шахіст зумів переграти експерта у цьому незвичному форматі та здобути ще одну перемогу.

Цей турнір з підводних шахів став першим із кількох заходів, які передують основним змаганням Grand Slam Freestyle Chess. Того ж дня інші учасники Фіналу провели знакові зустрічі з фанатами. Зокрема, чотири гросмейстери, серед яких Магнус Карлсен, Левон Аронян, Вінсент Каймер та коментатор Пітер Леко, взяли участь у сеансі одночасної гри в Університеті Західного Кейптауна. Вони змагалися проти близько 200 фанатів з місцевих шахових клубів на 40 дошках. Команда Кеймера та Леко показала бездоганний результат, вигравши 18 партій і зігравши двічі внічию, тоді як команда Карлсена та Ароняна виграла 15, зіграла 1 внічию та поступилася у 4 партіях.

Головний турнір, Фінал Freestyle Chess Grand Slam за участі восьми елітних гравців (Німанна, Карлсена, Каруани, Ароняна, Сіндарова, Каймера, Арджуна Ерігайсі та Пархама Магсудлу) відбудеться з 8 по 11 грудня на V&A Waterfront у Ґрутбусі, Південна Африка.

Нагадаємо, ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження. Крамник заявив у соцмережі: «Я кричав про проблеми Дані, які викликають тривогу, а його «друзі» подбали лише про те, щоб приховати це».