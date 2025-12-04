Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»
Ягупова минулого сезону увійшла до складу символічної збірної Євроліги, граючи за «Валенсію»
фото: FIBA

Аліна вперше з 2017 року зіграє не в Євролізі

Капітан жіночої збірної Аліна Ягупова невдовзі має офіційно оформити свій перехід до лав головної сербської команди – «Црвени Звезди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SDNA.gr. 

Цей трансфер став можливим після того, як Ягупова нещодавно розірвала свій контракт з іспанською «Валенсією». Українка, яка двічі визнавалася MVP Євроліги (у 2020 та 2021 роках), приєднається до «Црвени Звезди», клубу, який 35 разів здобував чемпіонство Сербії та наразі є лідером національної першості.

З січня 2024 року, виступаючи за «Валенсію», вона зробила вагомий внесок у здобуття клубом двох чемпіонств, а також Кубка та Суперкубка Іспанії. Загалом за «Валенсію» вона провела 86 матчів у всіх турнірах, демонструючи стабільні показники: в середньому 10.7 очка, 3 передачі та 1.5 перехоплення за гру. 

Трансфер розглядається як потужне посилення для «Црвени Звезди» перед ключовими міжнародними матчами. Сербський клуб, який пройшов першу фазу Єврокубку без поразок (6-0), готується до зустрічі з грецьким «Панатінаїкосом» у раунді 1/16 фіналу. Очікується, що Ягупова дебютує у складі «Звезди» саме у цих матчах проти «Панатінаїкоса», який, зазначається, був побудований переважно для внутрішніх змагань і грає в Єврокубку з меншою кількістю легіонерок, що робить сербський клуб фаворитом у цій парі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Аліна Ягупова баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ягупова допомогла команді вперше в історії вийти до півфіналу жіночої Євроліги
Лідерка збірної України з баскетболу залишила «Валенсію»
2 грудня, 18:53
Ягупова допомогла збірній Україні здобути дві перемоги у відборі на Євробаскет
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за передачами
20 листопада, 08:01
Аліна Ягупова (праворуч) потрапили до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
5 листопада, 11:23
GGBET запускає новий тип ставок
GGBET запускає новий тип ставок
Сьогодні, 20:08
«Суспільне Спорт» транслюватиме поєдинок Україна – Данія
Україна – Данія: де дивитися гру кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
30 листопада, 11:52
Одним із ключових гравців поєдинку став Олександр Ковляр
Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
27 листопада, 21:16
Михайлюк зіграв 29 хвилин, набрав 10 очок, віддав 3 передачі, поставив 1 блок
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
17 листопада, 13:23
Шульга допоміг «Мен Селтікс» здобути перемогу
Шульга став кращим гравцем матчу заокеанської G-Ліги
15 листопада, 10:46
Ковляр набрав 5 очок, зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу
Ковляр набрав п'ять очок у грі баскетбольного Єврокубку
13 листопада, 14:40

Новини

Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»
GGBET запускає новий тип ставок
GGBET запускає новий тип ставок
Титуловані американські гросмейстери зіграли в шахи під водою
Титуловані американські гросмейстери зіграли в шахи під водою
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України
Стрибунку Лискун, яка отримала російське громадянство, виключено зі збірної України
Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу
Став відомий формат кваліфікації жіночого Євро-2027 із футзалу

Новини

Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
Сьогодні, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua