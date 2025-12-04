Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»

Аліна вперше з 2017 року зіграє не в Євролізі

Капітан жіночої збірної Аліна Ягупова невдовзі має офіційно оформити свій перехід до лав головної сербської команди – «Црвени Звезди». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SDNA.gr.

Цей трансфер став можливим після того, як Ягупова нещодавно розірвала свій контракт з іспанською «Валенсією». Українка, яка двічі визнавалася MVP Євроліги (у 2020 та 2021 роках), приєднається до «Црвени Звезди», клубу, який 35 разів здобував чемпіонство Сербії та наразі є лідером національної першості.

З січня 2024 року, виступаючи за «Валенсію», вона зробила вагомий внесок у здобуття клубом двох чемпіонств, а також Кубка та Суперкубка Іспанії. Загалом за «Валенсію» вона провела 86 матчів у всіх турнірах, демонструючи стабільні показники: в середньому 10.7 очка, 3 передачі та 1.5 перехоплення за гру.

Трансфер розглядається як потужне посилення для «Црвени Звезди» перед ключовими міжнародними матчами. Сербський клуб, який пройшов першу фазу Єврокубку без поразок (6-0), готується до зустрічі з грецьким «Панатінаїкосом» у раунді 1/16 фіналу. Очікується, що Ягупова дебютує у складі «Звезди» саме у цих матчах проти «Панатінаїкоса», який, зазначається, був побудований переважно для внутрішніх змагань і грає в Єврокубку з меншою кількістю легіонерок, що робить сербський клуб фаворитом у цій парі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0