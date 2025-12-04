Втеча української чемпіонки Лискун до Росії: всі деталі скандалу

Від мотивів, чому ексукраїнка вирішила пов'язати своє життя з ворожою країною, до думок інших спортсменів щодо цього вчинку

Український спорт вчора зіткнувся з неочікувано абсурдним політичним рішенням: Софія Лискун, яка здобула звання чемпіонки Європи у складі збірної України зі стрибків у воду, змінила своє громадянство на російське. Про це повідомляє «Главком».

Про факт зміни громадянства стало відомо з повідомлення російського пропагандистського видання «Известия», яке опублікувало відеоматеріали з відділку поліції та коментар самої спортсменки. 23-річна уродженка Луганська мзавоювала 12 міжнародних медалей, зокрема 11 на чемпіонатах Європи та одну на чемпіонаті світу, а свій останній титул чемпіонки Європи здобула цього року в змішаних командних змаганнях.

Як Лискун пояснила свій вчинок

У своєму поясненні причин такого кроку Софія Лискун наголосила, що для неї ніколи не було принциповим питання країни, за яку вона виступає. Вона розповіла про психологічні труднощі, що виникли через необхідність частих виїздів до Польщі на тренувальні збори, оскільки у Києві було неможливо повноцінно тренуватися. Ці обставини змусили її звернутися по допомогу до психотерапевта та психіатра.

Ключовим моментом, за її словами, став публічний конфлікт із керівництвом збірної. Лискун підтримувала постійний зв'язок зі своїми першими тренерами з Луганська, які переїхали до Москви. На Чемпіонаті світу-2025 їй привселюдно висловили претензію на загальних зборах, оскільки вона єдина зі спортсменок спілкувалася з російськими колегами та тренерами. Лискун назвала цю ситуацію «неприємно смішною», зазначивши, що претензії варто було обговорити особисто, і згадала про гасло «спорт поза політикою», яке, на її думку, не спрацювало у цьому випадку, оскільки спортсмени першими потрапили під удар.

Реакція України на втечу Лискун

Федерація України зі стрибків у воду відреагувала на вчинок Лискун із глибоким обуренням. У своїй офіційній заяві Федерація рішуче засудила рішення спортсменки, оскільки воно було прийняте без попереднього інформування тренерського штабу, Федерації чи Міністерства молоді та спорту. Федерація знала, що спортсменка збиралася поїхати до родичів на тимчасово окуповані території, але не могла подумати, що спортсменка змінить громадянство. Наголошується, що такі дії дискредитують усю українську команду, члени якої щоденно захищають честь країни, тоді як у спортивній родині є люди, які стали на захист України. На позачерговому засіданні Виконавчого комітету було одноголосно прийнято рішення про негайне виключення Софії Лискун зі складу національної збірної та позбавлення її усіх почесних звань і нагород, здобутих під егідою Федерації. Крім того, Федерація планує звернутися до міжнародних спортивних органів із вимогою накласти на спортсменку спортивний карантин.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у коментарі для «Чемпіона» назвав цей вчинок зрадою і заявив, що Україна зробить усе можливе для тотальної дискваліфікації Лискун на міжнародній арені. Президент НОК України Вадим Гутцайт також висловив своє глибоке нерозуміння такого вчинку, назвавши його «просто зрадою», особливо враховуючи, що спортсменка не відчувала проблем із фінансуванням, отримуючи стипендії та повну підтримку від держави, Міністерства спорту, Федерації та міста Києва.

Як прокоментували скандал українські спортсмени

Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич у коментарі для «Главкома» зазначив: «Мене дуже здивував вчинок Софії Лискун. Я слідкував за нею в соціальних мережах. Хоча вона там і записувала більшість своїх відео російською мовою... Все ж таки у її діях не було помітно чогось антиукраїнського. Я ніколи не міг подумати, що вона змінить громадянство, ще й на російське. Я бачив, що вона співпрацювала з українськими брендами. Вона репостила мої дописи про Бубку. Для мене це абсолютна дивина. Ще у травні вона брала участь у змаганнях під українським прапором. Вона давала адекватні інтерв'ю, де говорила про зомбування російських спортсменів. Згадувала про зомбування її бабусі, яка перебувала на окупованій території. Все це вказувало на те, що у неї була адекватна позиція. Шкода, що ми маємо такий кейс. Шкода, що вона так вчинила. Хоча, можливо, і краще, що так люди йдуть. Для мене це якась абсолютна дичина і нонсенс. Я ніколи не можу зрозуміти, як в такий час можна взяти громадянство країни, яка вбивала твоїх колег та бомбила твій басейн».

Не лишився осторонь і олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який у своєму Telegram-каналі написав: «Схильність до зради не з’являється раптово – її тренують. Спочатку ти принижуєш людей, які зробили тебе чемпіонкою Європи, а потім раптом «відкриваєш», що тобі краще служити країні, яка щодня вбиває українців. Софія Лискун пояснює свій перехід тим, що її «не влаштовував рівень українських тренерів». Рівень тренерів, які зробили її чемпіонкою Європи та призеркою великих турнірів. Так, справді – надзвичайно «слабкий» рівень. Страшна проблема. А тепер – «логічний крок для розвитку»: виступати за державу, яка щодня вбиває твоїх співвітчизників, у тому числі українських спортсменів. Коли одні захищають Україну ціною життя, інші обирають стрибок просто в бік ворога. І тут уже не про спорт. Тут про совість – якої або немає, або вона теж змінила громадянство».

Напарник Лискун по «срібному» міксту Олексій Середа теж дав свою оцінку скандалу: «З Софією Лискун у нас були робочі стосунки, тільки під час тренувань спілкувались. Чесно кажучи жодних ознак того, що таке може статися не було. І спортсмени, і тренерський склад був, м'яко кажучи, шокований, коли побачили вчорашню новину. Для мене це загадка, як таке може відбутися, змінити громадянство на російське – щось максимально незрозуміле. Вона говорила про некомпетентних тренерів, але вона з ними зуміла досягти великих успіхів, вона чемпіонка Європи, була лідеркою збірної України. У неї була бабуся в Росії, можливо це якось вплинуло, але для мене невідомо, що стало поворотним моментом, чому вона змінила громадянство».

Що раніше говорила Лискун про Росію

Ситуація набула додаткового резонансу через те, що раніше, у 2022 році, сама Софія Лискун в інтерв'ю висловлювала діаметрально протилежні погляди щодо РФ та її громадян. Тоді вона стверджувала, що росіяни, зокрема її родичі, «зомбуються» пропагандою через телебачення. Вона розповідала про суперечки зі своєю бабусею щодо «звільнення» Києва, а також ділилася історіями про негативне ставлення до російських спортсменів, яких вона вважала «какашками» за їхню двоєдушність. Лискун підкреслювала, що російські спортсмени не можуть вільно висловлюватися через «зомбування», і відмовилася висловлювати їм співчуття.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.